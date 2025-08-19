ESCUCHÁ RN RADIO
Sin gluten y sin harina: cómo hacer un pan de campo perfecto, fácil y rápido 

El pan de campo sin gluten ni harina es una de esas preparaciones que sorprenden: tiene la crocantez justa por fuera, una miga esponjosa por dentro.

En los últimos años, las recetas sin gluten ganaron protagonismo entre quienes buscan alternativas más saludables o necesitan adaptar su alimentación por cuestiones de salud, como la celiaquía. Pero también se volvieron tendencia entre quienes quieren variar sabores y texturas en la cocina diaria. 

El pan de campo sin gluten ni harina es una de esas preparaciones que sorprenden: tiene la crocantez justa por fuera, una miga esponjosa por dentro y se prepara con ingredientes simples que es probable que ya tengas en tu casa. Lo mejor: no requiere amasado complejo ni largos tiempos de levado

Cómo hacer este pan de campo sin gluten ni harina: la receta 

Ingredientes 

  • 3 huevos grandes 
  • 200 gramos de avena sin gluten (o harina de avena apta) 
  • 1 yogur natural o 150 ml de leche 
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten 
  • 1 pizca de sal 
  • Semillas (chía, lino o sésamo) para darle un toque rústico 
  • Un chorrito de aceite de oliva 

Paso a paso para que te salga a la perfección esta receta 

  • Batí los huevos en un bowl hasta que espumen. 
  • Agregá el yogur (o leche) y mezclá bien. 
  • Sumá la avena molida, el polvo de hornear y la sal. Integrá hasta lograr una mezcla homogénea. 
  • Volcá la preparación en un molde aceitado o forrado con papel manteca. 
  • Espolvoreá semillas por arriba para darle ese aspecto de pan de campo artesanal. 
  • Llevá a horno medio (180 °C) por 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado por fuera y firme al tacto. 

El pan queda con un sabor increíble, perfecto para acompañar guisos, sopas o untar con queso y mermelada. Al no tener gluten ni harina tradicional, es mucho más liviano y fácil de digerir. Además, se conserva bien en la heladera por varios días y podés tostarlo para potenciar aún más su textura. 


