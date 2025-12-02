¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera

En medio de los rumores sobre una posible disolución del grupo, Lissa Vera desmintió su salida de Bandana mediante un comunicado que difundió en sus redes sociales.

Previo al show por los 25 años de la banda, trascendió que la cantante estaba atravesando un episodio de estrés y ataques de pánico, vinculado a su participación en la denuncia por violencia de género que involucra a Lowrdez Fernández.

Lissa Vera desmintió su salida de Bandana y aclaró su futuro en el proyecto 2026

A esto se sumaron versiones de tensiones internas entre las integrantes. Valeria Gastaldi aseguró que “hay, por lo menos, tres con ganas” de continuar con el proyecto, mientras que Virginia Da Cunha confirmó en una entrevista que Lissa había decidido dar un paso al costado de la próxima presentación del grupo.

Sin embargo, Vera desmintió públicamente a sus compañeras y sostuvo que sigue siendo parte del proyecto Bandana 2026.

“A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo, ya que las negociaciones siguen en pie”, expresó en un comunicado difundido el lunes por la tarde.

La respuesta de Virginia Da Cunha

Horas antes, Da Cunha había declarado que Lissa “se bajó” del proyecto.

“Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva, que esto sea por un tema personal o algo que ya resolverá. Ella se merece disfrutar y creo que va a volver a fluir”, señaló en diálogo con un medio.

También habló sobre la previa del show aniversario, que describió como “inesperada y angustiante” debido a los conflictos internos.

“Yo quiero disfrutar, vengo a sumar. He estado construyendo y poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro. Tengo ganas de que estemos todas y, si no, Bandana nos trasciende”, sostuvo.

Da Cunha remarcó que cada integrante está en su derecho de no participar. “Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne”, comentó en referencia a Ivonne Guzmán, quien por ahora no formará parte de los futuros proyectos del grupo.

