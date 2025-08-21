La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sigue en boca de todos. El escándalo se volvió a desatar en las últimas horas luego de que la actriz reconociera públicamente una infidelidad. Luego de que Vázquez asegurara que todo ocurrió tal cual explicó su exmujer, se viralizó un posteo en X de una cuenta especializada en tarot, que días atrás había dado una predicción sobre su futuro amoroso.

El futuro de Nico Vázquez según el tarot: «Nuevos comienzos»

Nico Vázquez y Gime Accardi siguen en boca de todos por su separación. En las últimas horas, Accardi reconoció públicamente haber cometido una infidelidad y desató el escándalo, hecho que llevó al ex matrimonio a acelerar los trámites de divorcio.

Al respecto, la actriz expresó al aire en Olga: “Soy una hija de p…, le pedí perdón en mil idiomas. Nico me dio 18 años, somos familia y vamos a seguir siendo. Quiero agradecer el hombre que es y cómo se comportó»

A raíz de las declaraciones de Gime, Nico Vázquez afirmó los dichos de su exmujer y en X se viralizó un posteo, hecho a fines de julio, de una cuenta especializada en tarot @sakiomultiverso, que lanzó una predicción sobre el futuro amoroso del actor.

“Para quienes pidieron por Nico Vázquez: se abre una etapa vibrante, llena de energía y renovación. Su vida amorosa experimentará un renacer: aparece una conexión intensa, fresca y espontánea, que lo invita a entregarse sin tanto control. Hay un impulso fuerte de iniciar algo nuevo, con entusiasmo juvenil y apertura emocional. El deseo de vivir con libertad, de explorar y sentir sin ataduras será el motor principal de este tiempo. Todo indica que el corazón se activa con fuerza y que se avecinan experiencias amorosas profundas, dulces y a la vez apasionadas«, comentaron desde la cuenta.

Y agregaron: “También en lo general, hay oportunidades de nuevos comienzos, inspirados por la creatividad y la autenticidad. Lo esencial será dejar atrás estructuras y entregarse al presente sin miedo. No hay ninguna puerta al pasado reciente, cerrada“.