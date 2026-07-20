Antonela Roccuzzo y sus hijos: una salida discreta tras la final del Mundial 2026

El dolor por la oportunidad perdida en la última instancia del Mundial 2026 no solo se evidenció sobre el césped norteamericano, sino también en los sectores exclusivos donde las familias de los protagonistas de la Selección Argentina vivieron el minuto a minuto del partido decisivo, como el caso de Antonela Roccuzzo.

Mientras el capitán Lionel Messi permanecía procesando el subcampeonato en el campo de juego, la empresaria Antonela Roccuzzo coordinó la salida del MetLife Stadium junto a sus hijos.

El registro audiovisual, que comenzó a viralizarse en las plataformas digitales durante las últimas horas, expone a la rosarina timoneando un momento de alta sensibilidad familiar con su característico bajo perfil, rodeada por el afecto de los simpatizantes de la Selección Argentina y custodiada por un riguroso dispositivo de prevención en las inmediaciones del recinto de Nueva Jersey.

Selección Argentina: caminata entre la multitud y el hermetismo de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos

La secuencia, captada en las afueras del imponente complejo deportivo, muestra a la creadora de tendencias caminando a paso firme y sosteniendo con fuerza la mano de su hijo Mateo Messi, abriéndose paso entre miles de fanáticos que todavía merodeaban los accesos.

DESPUÉS DEL FINAL💔😰 Así fue la salida del estadio MetLife de Anto Roccuzzo junto a sus hijos tras la victoria de España contra Argentina. pic.twitter.com/ID2vEFOY0T — Paparazzi (@PaparazziRevis) July 20, 2026

Pese a que el fragmento difundido por Telefe la enfoca prioritariamente junto al menor de sus hijos varones, el protocolo habitual del entorno íntimo indica que Thiago y Ciro completaban la comitiva de egreso, preservando la histórica premisa familiar de mantenerse unidos en los desplazamientos logísticos de la Selección Argentina.

La salida de Antonela Roccuzzo, tras la final del Mundial 2026.-

Fiel a la conducta prudente que exhibe desde hace más de una década en los torneos de la FIFA, la rosarina eludió cualquier contacto con los micrófonos de la prensa internacional y evitó realizar declaraciones vinculadas al desempeño deportivo en la final del Mundial 2026.

La salida de Antonela Roccuzzo, tras la final del Mundial 2026.-

Sin embargo, la tensión del momento no le impidió desplegar un gesto de cortesía que fue unánimemente elogiado por los usuarios virtuales: a mitad de su trayecto hacia las cocheras privadas, detuvo su marcha por escasos segundos para acceder de forma amable a la solicitud de fotografía de un hincha que la aguardaba al costado del vallado de contención, reanudando de inmediato su caminata.

Incertidumbre por el destino de Lionel Messi tras el cierre del Mundial 2026

La discreta retirada de Antonela Roccuzzo coincide de forma simétrica con el absoluto hermetismo que adoptó el líder de la Albiceleste, su marido Lionel Messi. Hasta las primeras horas de la tarde, el astro rosarino no ha emitido pronunciamientos públicos ni actualizaciones en sus perfiles institucionales, abriendo un abanico de especulaciones tras el desgaste físico y mental del certamen.

Por un lado, se baraja que la familia permanecerá en territorio estadounidense para encarar un período de descanso y desconexión en su residencia habitual antes de que el futbolista se reincorpore a la disciplina competitiva del Inter Miami.

No obstante, diversas fuentes cercanas al entorno familiar de la Selección Argentina señalan la latente posibilidad de que aborden su avión privado con destino al aeropuerto de Rosario. El viaje a Santa Fe tendría como meta primordial propiciar el reencuentro del capitán con sus padres, quienes debieron ausentarse de las tribunas del Mundial 2026 para priorizar los cuidados médicos en torno al delicado estado de salud de Jorge Messi.