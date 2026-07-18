Quién es Muri López Benítez, la amiga de Antonela Roccuzzo que la acompaña en el Mundial 2026

La esposa de Lisandro Martínez se convirtió en una de las presencias más repetidas junto a Antonela Roccuzzo en las tribunas. Bailarina, empresaria e influencer, construyó una sólida amistad con la esposa de Lionel Messi que volvió a quedar en evidencia durante el Mundial 2026.

Mientras la Selección argentina avanza con paso firme en el Mundial 2026, las miradas no solo se posan sobre los jugadores. También lo hacen sobre quienes los acompañan desde las tribunas. En ese escenario, una figura comenzó a destacarse al lado de Antonela Roccuzzo: Muriel «Muri» López Benítez, la esposa del defensor Lisandro Martínez.

Según publicó Revista Caras, las imágenes de ambas celebrando los triunfos de la Scaloneta despertaron el interés de los fanáticos, ya que no es habitual que Antonela exponga públicamente una amistad tan cercana con otra pareja de un futbolista de la Selección.

Quién es Muri López Benítez

Muriel López Benítez, conocida como Muri, es bailarina de formación, creadora de contenido y empresaria. Mantiene una relación con Lisandro Martínez desde la adolescencia y acompañó cada etapa del crecimiento deportivo del defensor, desde sus comienzos en Newell’s y Defensa y Justicia hasta su consolidación en Europa y la Selección argentina.

Muy activa en redes sociales, suele compartir aspectos de su vida cotidiana, viajes y entrenamientos, además de apoyar permanentemente la carrera de su pareja.

La amistad con Antonela Roccuzzo que se fortaleció con la Selección

Durante este Mundial, la relación entre Antonela y Muri quedó más expuesta que nunca. Tras la clasificación frente a Cabo Verde, Muriel publicó una foto junto a la esposa de Lionel Messi celebrando el triunfo, imagen que luego fue compartida por Antonela en sus historias de Instagram, un gesto poco frecuente en ella.

La escena volvió a repetirse después de la victoria ante Inglaterra que clasificó a Argentina a la final del Mundial. En esa oportunidad fue Antonela quien publicó una imagen abrazando a Muri desde una de las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Horas después, López Benítez la replicó y escribió un emotivo mensaje: «La alegría inmensa de compartirlo con vos».

Una relación que viene desde antes del Mundial

La amistad entre ambas no nació durante esta Copa del Mundo. Ya habían compartido los festejos del título obtenido por Argentina en Qatar 2022 y también coincidieron en los Premios Laureus 2023, celebrados en París.

En aquella gala, Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron reconocidos entre los mejores futbolistas del mundo y tanto Antonela como Muriel desfilaron por la alfombra roja con elegantes looks en negro. Antonela lució un diseño de Saint Laurent, mientras que Muri eligió un vestido del diseñador británico David Koma.

Desde entonces, ambas coincidieron en distintos eventos vinculados a la Selección argentina y fueron fortaleciendo un vínculo que ahora quedó reflejado públicamente durante el Mundial 2026.

Una amistad que llamó la atención de los fanáticos

Aunque Antonela Roccuzzo suele mantener un perfil muy reservado respecto del resto de las parejas de los futbolistas, las repetidas imágenes junto a Muri López Benítez despertaron numerosos comentarios en las redes sociales.

Abrazos, sonrisas y festejos compartidos convirtieron a ambas en una de las duplas más comentadas de las tribunas argentinas, mostrando una amistad que parece consolidarse torneo tras torneo y que acompaña el gran presente de la Scaloneta en la búsqueda de un nuevo título mundial.