Murió a los 76 años Marcos Camino: histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras

La música santafesina y la cumbia argentina atraviesan una jornada de luto. Marcos Camino, acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años.

Según la información difundida, el artista fue encontrado sin vida en su estudio de grabación. Las primeras actuaciones policiales buscan establecer las circunstancias de su muerte.

Camino fue, junto a Rubén “Cacho” Deicas, una de las figuras centrales de Los Palmeras. Durante más de cinco décadas, ambos encabezaron una de las agrupaciones más populares de la música tropical argentina y construyeron una trayectoria que trascendió las fronteras de Santa Fe.

Los últimos cambios en la historia de Los Palmeras

La muerte del acordeonista se produce después de un período de profundos cambios en la historia del grupo. En 2025 se produjo la salida de Cacho Deicas, mientras que en febrero de 2026 Camino anunció que dejaría los escenarios por cuestiones de edad y salud, luego de más de 50 años de actividad.

Con su partida, la cumbia santafesina pierde a uno de sus principales referentes. Su trayectoria quedó estrechamente ligada a la identidad musical y cultural de Santa Fe.