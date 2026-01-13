El Indio Solari se emocionó al agradecer el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Me pone muy feliz” 

El Indio Solari reapareció en las redes sociales para agradecer a la Universidad de Buenos Aires por el Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado en diciembre pasado.

El cantante eligió no mostrarse en el último tiempo debido al Párkinson y tampoco asiste a entrevistas que sean fuera de su casa. Por eso no se habría presentado en el acto que suele hacer la institución para estas condecoraciones.

En cambio, el exlíder de Los Redondos, envió un video a la Universidad, la cual lo premió “por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”, tal como escribieron en un reciente comunicado.

“Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz”, comenzó diciendo sobre el reconocimiento que también le dieron a Charly García.

“Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, sumó en e mensaje de voz.

El reconocimiento de la UBA a el Indio Solari

En la resolución publicada por la prestigiosa universidad, expresaron la importancia de Carlos Alberto Solari para la Argentina: “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como ‘Indio Solari’- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

Además de hacer un repaso por su obra discográfica, también su trabajo junto a Los fundamentalistas del aire acondicionado, la Universidad sumó en su comunicado: “se destaca que sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”.

El pasado 31 de octubre, Solari también recibió el Doctorado Honoris Causa de la mano de la Universidad Nacional de José C. Paz y también expresó su agradecimiento desde un formato de audio.