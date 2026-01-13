“Se están conociendo”: la verdad sobre el vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Tras los rumores que indican que Franco Colapinto estaría en una relación con Maia Reficco, un amigo de la actriz salió a aclarar cuál es el verdadero vínculo entre los mencionados. El influencer Fede Popgold negó la existencia de un noviazgo oficial, pero confirmó “un acercamiento”.

El piloto de Fórmula 1 despertó las alertas al publicar un carrete en Instagram sobre sus vacaciones en Buenos Aires y Punta del Este, donde incluyó una foto de la actriz Maia Reficco usando su casco.

Un amigo de Maia Reficco aclaró su vínculo con Franco Colapinto tras los rumores

Fede Popgold, amigo íntimo de la actriz de Broadway, habló en Luzu sobre el comentado vínculo con la palabra exclusiva de Reficco y dijo: “La señorita Maia Reficco y el señor Colapinto tienen muchos amigos en común. Y recientemente se conocieron y son amigos. Quiero aclarar esto: Maia está soltera, no está de novia con Colapinto”.

De esta forma, Popgold derribó los rumores de una relación entre el piloto y la ex estrella de Nickelodeon.

«Se están empezando a conocer como personas. Colapinto no sé, pero ella es una chica soltera. Tienen muchos amigos en común y compartieron algunos días juntos en las últimas semanas, por eso de ahí salen las fotos que sube él de ella. Tienen muy buena onda«, aclaró. __IP__

Además, mencionó que en los próximos días, Maia estaría viajando al exterior para grabar una película, por lo que sería difícil mantener una relación con el piloto de Alpine.