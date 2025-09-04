“La Voz Argentina” lideró cómodamente el rating del miércoles 3 de septiembre

El prime time del miércoles 3 de septiembre tuvo como gran protagonista a “La Voz Argentina” en la pantalla de Telefe, que volvió a ubicarse como el programa más visto del día con 11.7 puntos de rating, sacando amplia ventaja sobre sus competidores directos.

En el segundo lugar se posicionó “Buenas noches familia” de El Trece, que alcanzó los 6.4 puntos, mientras que en el tercer escalón quedó “LAM” en América TV con 3.5 puntos. Más atrás se ubicaron “Telenueve Central” de El Nueve con 3.2 puntos y “TVP Noticias” en la Televisión Pública, que apenas sumó 0.3 puntos.

Los programas más vistos el 3 de septiembre

El podio de los ciclos más destacados estuvo encabezado por:

La Voz Argentina (Telefe) – 11.7

– 11.7 La previa de La Voz Argentina (Telefe) – 9.8

– 9.8 Telefe Noticias – 7.7

– 7.7 El noticiero de la gente (Telefe) – 7.4

– 7.4 Pasapalabra (Telefe) – 7.4

Promedio de rating por canal

En el promedio general, Telefe también se quedó con el liderazgo con 7.3 puntos, seguido por El Trece con 4.3, América TV con 2.4, El Nueve con 2.3, y cerrando la lista TV Pública con 0.2.

Si se considera el promedio de septiembre 2025, la tendencia se mantiene:

Telefe: 7.6

7.6 El Trece: 4.6

4.6 América TV: 2.4

2.4 El Nueve: 2.1

2.1 TV Pública: 0.2

En competencia directa

La franja de competencia dejó números muy claros:

Cortá por Lozano (Telefe) superó con comodidad a Los 8 escalones (El Trece) , con 5.8 contra 2.7 puntos .

superó con comodidad a , con . En tanto, Intrusos (América TV) se impuso a Los profesionales (El Nueve) por 2.8 frente a 2.0 puntos.

Con estos resultados, Telefe reafirma su liderazgo absoluto en la televisión argentina, consolidando a “La Voz Argentina” como el gran tanque de audiencia en el mes de septiembre.