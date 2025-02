El meteorólogo Diego Angeli salió a bancar a Mariela Fernández, que había abandonado Crónica TV

La conductora Mariela Fernández fue viral en redes sociales debido a que abandonó el estudio de Crónica TV, visiblemente molesta con la producción del canal. “No se puede laburar así, loco. No se puede laburar así”, exclamó la periodista antes de retirarse del vivo.

Mariela Fernández abandonó su programa en Crónica TV

Todo comenzó cuando en el noticiero de la mañana de Crónica TV, la conductora Mariela Fernández se enojó con la producción y abandonó el estudio a los gritos. Es que luego de que su compañero hablara sobre el partido que Boca disputará contra Alianza Lima por Copa Libertadores, ella debía presentar el clima, pero a último momento le pidieron que hablara de los accesos en la Ciudad de Bueno Aires.

En ese contexto, se la escuchó de fondo discutiendo con la producción y al regresar al aire no pudo dejar pasar su malestar: “23 grados la actual en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar los accesos, habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos”.

“No te enojes”, le dijo su compañero Gustavo Chapur, pero el comentario fue el detonante: “No se puede laburar así, loco. No se puede laburar así”. “Bueno, tranqui, no pasa nada”, acotó el conductor, pero ella ya se había ido del estudio. “Son días, todos laburamos mucho”, agregó incómodo, mientras de fondo se seguían escuchando los gritos de Mariela Fernández.

"Mariela Fernández":

Por este momento en Crónica TV pic.twitter.com/wZYEM5GnAJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 25, 2025

El meteorólogo Diego Angeli defendió a Mariela Fernández

Ante este panorama, quien salió a defender a la comunicadora fue el meteorólogo Diego Angeli, quien trabajó con ella en C5N. «Trabajar con Mariela Fernández es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Este hilo es por si no la conocés», escribió el especialista en su red social X, y reflotó viejas publicaciones en las que repasa situaciones con su excompañera, en el marco de su cumpleaños en diciembre de 2022.

«Hoy cumple años la creadora del mejor programa de TV que hice en mi vida. @MaruFernandez_ El programa se llamó “Bien Temprano” y marcó récords en la televisión por cable. Abro un hilo contando algunas cosas sobre ese icónico programa y lo que fue trabajar con Mariela«, había publicado Angeli mostrando distintos momentos de complicidad con la periodista en ese recordado ciclo.