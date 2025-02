«Me entró la bala»: Mariela Fernández explicó porque se fue furiosa del noticiero de Crónica TV

Mariela Fernández reapareció en la pantalla de Crónica TV luego de haber abandonado el estudio en pleno vivo tras un conflicto con la producción y problemas técnicos. La locutora, aclaró que ya está todo bien con sus compañeros de trabajo, aseguró que son como «una gran familia» y que «estas cosas pasan».

El enojo de Mariela Fernández con Crónica TV: gritos con la producción y problemas técnicos

Después del tenso episodio en el que Mariela Fernández abandonó el estudio en plena transmisión, la conductora habló este miércoles. Reflexionó sobre lo ocurrido y lanzó una comparación: “Pregunto, pero no sé si tenés hermana, hermano o familia. Con un hermano, con una pareja… ¿Quién no reacciona cuando de repente uno levanta la voz, grita y el otro reacciona? Dale, dejémonos de embromar, me parece que se infló muchísimo el bombo”.

Mariela Fernández, más relajada, recogió el comentario de su compañero y explicó su reacción. “Quiero decir a propósito de lo que pasó ayer, que me fui así, estresada del aire porque dije que así no se podía laburar. Pasa en las mejores familias, acá en Crónica somos un grupo que nos queremos muchísimo. A pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar. A veces hay algún grito en la cucaracha”, explicó.

En su relato, la conductora dio detalles del motivo de su enojo: “Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas… Ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos. Pero la realidad es que hubo un grito de producción que me exasperó, un grito que viene desde hace rato, un grito que me suele generar risas y ayer no sé por qué, chicos, me entró la bala”, reconoció. Además, agregó: “Pero ¿qué decirles? Pasa en las mejores familias, ¿quién no se peleó alguna vez con un hermano?”.

Luego, Fernández confesó que se tomó el día para reflexionar. “Yo ayer opté por guardarme. Muchos me criticaron por eso, pero necesité un día de introspección porque fue muchísima la información que recibí por redes sociales: críticas, halagos, elogios… ¡Hasta un meme hicieron! Me simpatiza muchísimo”, dijo con humor.

Finalmente, se dirigió directamente a los televidentes y aclaró la relación con su equipo de trabajo: “Aflojé un poco… Fue una reacción. A vos, que estás del otro lado y nos elegís todos los días, te pido disculpas porque no tendría que haber reaccionado así. Pero quiero contarles que nuestra producción… El pelado, lo voy a mencionar, a quien amo profundamente en lo personal, a veces tenemos cortocircuitos en lo laboral, como pasa en cualquier trabajo”.

Para cerrar el tema, Fernández reflexionó sobre la exigencia de la televisión en vivo: “También creo, y recién hablábamos hace un ratito, que hacer un programa en vivo es como salir a jugar una final todos los días”.

Con información Noticias Argentinas