El motivo oculto detrás de la salida de Marixa Balli de LAM

Según contó Diana Zurco, la exvedette tenía algunas incomodidades con la producción del ciclo de Ángel de Brito.

Marixa Balli se despidió de LAM y de su rol como “angelita” el pasado viernes, manifestando su felicidad ante un nuevo camino alejada de los medios. La exvedette se emocionó ante las lágrimas con el inesperado anuncio de su partida y agradeció al equipo que la acompañó en los últimos años.

Marixa Balli se fue de LAM por un conflicto con la producción

Si bien su renuncia fue bastante pacífica en comparación al de otras «angelitas», la conductora de El run run del espectáculoDiana Zurco, dio a conocer los motivos detrás del “paso al costado” de Marixa Balli. 

Según explicó, la renuncia se debe a que la producción no se mostró dispuesta a que ella participe de otro popular programa de la competencia: “Marixa Balli habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes. Estamos hablando de ‘Por el mundo’ con Marley”.

“Le bajaron el pulgar desde la producción de LAM”, explicó y agregó: “Le pusieron un ultimátum: ‘Si vas, te tenés que ir’”. 

Esto habría sido la gota que rebalsó el vaso para que ella decidiera renunciar, sumándole a “algunos vaivenes e incomodidades» que tenía la exvedette con la productora del programa. 


