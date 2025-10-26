El motivo por el que Wanda Nara finalmente no fue Presidenta de mesa en las Elecciones 2025 

Tras celebrar a lo grande el cumpleaños de su hija Isabella, Wanda Nara confirmó el motivo por el que no fue Presidenta de mesa en las elecciones legislativas 2025, realizadas este domingo 26 de octubre. La conductora, que había publicado una foto con la supuesta citación, finalmente se quedó en su casa y no ejerció como autoridad.

El motivo por el que Wanda Nara finalmente no fue presidenta de mesa en las elecciones legislativas

El pasado jueves 23 de octubre, Wanda Nara publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aseguró que sería Presidenta de mesa en las elecciones legislativas 2025. Sin embargo, horas más tarde reveló que finalmente no ocuparía ese rol y que pasaría el domingo en familia.

“Este finde soy presidenta de mi mesa”, escribió en un posteo de Instagram la conductora de MasterChef Celebrity y, con una serie de imágenes, explicó que todo formaba parte de una estrategia publicitaria de una marca de cervezas. De este modo, dejó en claro que el comprobante que supuestamente había llegado a su casa era falso y que se trataba de una acción comercial.

Tras develar el verdadero motivo de su “presidencia de mesa”, Wanda Nara recibió cientos de mensajes felicitándola por su ingenio. “Madre del marketing”, “La reina del marketing” y “Digan lo que digan… facturan que da miedo” fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

La foto de Wanda Nara que podría enfurecer a Mauro Icardi

Wanda Nara festejó a lo grande el cumpleaños de su hija menor, Isabella. La conductora de MasterChef Celebrity organizó un mega festejo por los 9 años de la pequeña, pero una foto junto a Maxi López y Martín Migueles llamó la atención de todos.

En medio de la celebración, la influencer posó con su exmarido y su actual pareja, y al compartir la postal en redes sociales muchos usuarios señalaron que “podría enfurecer a Mauro Icardi”. Es que, en los últimos días, trascendió que el futbolista del Galatasaray denunció a Wanda Nara por un video en el que se ve a Martín Migueles tocando a una de sus hijas.