El mozo más atento: se hizo viral por llevar una picadita a las autoridades de mesa durante las elecciones 2025 

En medio de la jornada electoral de este domingo, una escena particular se robó la atención de las redes sociales. Un mozo llegó a su escuela con una bandeja repleta de fiambres, quesos y cervezas sin alcohol para las autoridades de mesa, en un gesto que fue tan inesperado pero se celebró.

El hombre, vestido con su uniforme de trabajo, se acercó con la picadita lista para servir, sorprendiendo a quienes pasaban el día entero cumpliendo con sus funciones electorales. “Un gesto de atención y buena onda”, escribieron los usuarios que compartieron las imágenes, que rápidamente se viralizaron.

En pocas horas, las fotos circularon por X (ex Twitter) e Instagram, donde cientos de usuarios destacaron la actitud del mozo. Algunos celebraron la generosidad y empatía del gesto, mientras que otros remarcaron el costado más estratégico del episodio.

Porque este señor llevó picada y cerveza sin alcohol para las autoridades de mesa en las #Elecciones2025 pic.twitter.com/l0zpqFzGXa — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2025

¿Marketing o buena acción?

Entre los comentarios, varios apuntaron que podría tratarse de una movida publicitaria de la marca de cerveza sin alcohol que aparecía en la bandeja, aunque no hubo confirmación oficial. De todos modos, el video logró lo que pocas veces ocurre en plena jornada electoral: un momento de humor, empatía y humanidad.

El mozo fue una de las postales más comentadas de las elecciones 2025, recordando que, incluso en días largos y formales, un gesto amable puede cambiar el ánimo de todos.