El pálpito de Mirtha Legrand sobre la Selección Argentina y la Final del Mundial Qatar 2022

Luego de concluir con los ciclos «La Noche de Mirtha» y «Almorzando con Juana», la diva de los almuerzos Mirtha Legrand demostró que también le gusta el fútbol y que sigue a la Selección Argentina en la Final del Mundial Qatar 2022, en el partido clave que se disputa este domingo al mediodía.

Por eso, este fin de semana la conductora habló de su pálpito sobre el resultado que podría conseguir el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Y se animó a ser categórica: «Ganamos 3 a 2» afirmó Mirtha en su diálogo con el ciclo «Implacables», de Canal 9 y que conduce Susana Roccasalvo.

La diva de los almuerzos es una cábala clave para la Selección Argentina, tal como se han sumado otras en todo el país, porque ella misma se considera que trae «suerte» tal como lo dice cada vez que inicia su ciclo en la pantalla de El Trece.

Pero eso no fue lo único que la «Chiqui» reveló a su público. Es que la conductora también confesó que alienta al equipo que capitanea Lionel Messi con la letra de «Muchachos», el exitoso tema de «La Mosca» que da la vuelta al mundo.

Las cábalas de Mirtha Legran para ayudar a la Selección Argentina

Mirtha Legrand aprovechó, además, para halagar al equipo que tiene a Lionel Messi como capitán: «La Selección es excelente, si hacen el partido que hicieron el otro día (contra Croacia) va a ser maravilloso» declaró la conductora.

Finalmente, la «Chiqui» enfatizó que «no tengo cábalas. Yo estoy encerrada en mi cuarto y no quiero que nadie me moleste. No me llamen porque no los voy a atender» concluyó divertida.