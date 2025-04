El reingreso de Catalina Gorostidi a Gran Hermano (Telefe) causó preocupación en los seguidores del reality. Como es de público conocimiento, Cata tiene un trastorno alimenticio y su papá habló al respecto contando que está atravesando por una recaída.

El papá de Catalina Gorostidi asegura que su hija «está en una recaída»

En DDM (América TV) debatieron el tema y compartieron un audio que les envió el entrenador y exjugador de fútbol Adrián Gorostidi, progenitor de la médica.

«Justo la hacen entrar ahora al programa, en un momento que está en una recaída. Ella desde los 16 años tiene problemas alimenticios. La típica de las chicas en la sociedad que se vive hoy, que se ven un poco gorditas… y en el caso de ella deja de comer y baja 10 kilos como si nada, en 10 días«, expresó.

«Ella reconoce que tiene un problema alimenticio. Generalmente está bien y a veces tiene estas recaídas. Cada vez que termina una relación hace exactamente lo mismo. Ella es médica, sabe las consecuencias que le puede traer. Se hace tratar, pero para nosotros no es algo nuevo. Cuando empezó el tema la llevamos al pediatra y nos explicó que era una anorexia nerviosa, directamente no come», contó.

«Ahora que es grande lo único que podés hacer es hacerle la cabeza de que se tiene que tratar. Te genera angustia porque no la podés ayudar de ninguna manera, solo hablarle. Todas sus relaciones terminan igual y su reacción es ‘ahora me voy a poner linda’. Para ellos eso es pesar tres kilos mojados», manifestó Adrián.

«Ahora justo entró a Gran Hermano y la vio todo el mundo, pero en casa había veranos que yo no me quería meter a la pileta porque era puro hueso. Lo ideal seria que haga un tratamiento para siempre, que se cure, pero no es tan fácil», concluyó el papá de Cata.

¿Qué problema de salud afronta Catalina Gorostidi?

A fines de enero de 2025, la influencer reveló que sufría de rabdomiólisis, una enfermedad grave que se produce cuando el tejido muscular se daña y libera proteínas y electrolitos en la sangre. Esto puede causar daños en los órganos y complicaciones como la insuficiencia renal.

«Estoy cansada y voy a hablar un poco porque en todas mis publicaciones que estoy subiendo últimamente con todos los triunfos que estoy logrando con mucho esfuerzo, los mayores comentarios que veo son ‘¡Ay, qué flaca que estás!’, ‘¡Qué asco!’, ‘Estás anoréxica'», expresó en su cuenta de Instagram a mediados de marzo.

Pese a esto, profundizó en el tema y admitió que también padece un «trastorno alimenticio»: «Primero, tengo espejo en mi casa, veo cómo estoy y dejo de estar, tengo balanza, tengo amigas, tengo una familia, todo lo que ustedes se preocupan… yo sé cómo estoy».

«Les cuento que desde los 17 años tengo un problema de alimentación, un trastorno alimenticio que lo pueden llamar anorexia. También tuve vigorexia. Los trastornos alimenticios son graves, no son una joda, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuera la nada misma», agregó.