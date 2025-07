El emotivo adiós de Víctor Díaz: recomendaciones clave para el nuevo peón en la estancia

Víctor Díaz Miguel, el peón rural que fue despedido de la estancia en San Vicente, dejó su última casa después de once años de trabajo. Antes de partir, este campesino de la Provincia de Buenos Aires compartió consejos valiosos y buenos deseos para quien ocupe su puesto, incluyendo un emotivo adiós a sus mascotas. Te contamos sus recomendaciones clave.

Las recomendaciones clave que dejó Víctor Díaz Miguel al irse de la estancia de San Vicente

El peón rural Víctor Díaz Miguel, cesanteado recientemente de un campo en San Vicente (Buenos Aires), se despidió de su última casa en la estancia donde trabajó por once años y de sus mascotas. Pero antes de irse, dejó algunos consejos para quien lo reemplace, con los mejores deseos para desempeñar su tarea.

Así, Víctor Díaz Miguel le dijo a quien lo reemplace que al patrón «pedile que te ponga bien, todo en regla», dado que él fue contratado en situación irregular y su despido, posteriormente, generó una inspección en el campo de San Vicente.

«Hablá, no te dejes humillar. No dejes que te maltraten. Decile al patrón que te ponga todo en regla, para trabajar tranquilo, para no estar como yo» recomendó Víctor Díaz Miguel a quien ocupe su puesto, aprovechando su experiencia en el lugar.

Mientras tanto, el peón rural mostraba cómo iniciaba su mudanza de la casa que habitó junto a su familia durante los once años que trabajó en la estancia, además de despedirse de las vacas y los animales, como sus perros, que cuidó en ese período.

«Yo me despido con mi frente en alto, aprendí todo acá en el campo» indicó Díaz Miguel, quien ya suma más de un millón de seguidores en TikTok, donde se hizo viral por compartir su rutina laboral y su congoja al ser despedido en los últimos días.

El presente de Víctor Díaz Miguel: cómo es la vida del peón rural tras su salida de la estancia en San Vicente

Según contó Víctor Díaz Miguel en su cuenta de TikTok, después de ser despedido de San Vicente se asesoró para reclamar por sus derechos. «Dos abogados están en mi causa» señaló al respecto de la continuidad de su situación.

«Yo me voy tranquilo, sin nada» agregó en uno de los recientes videos que publicó en sus redes sociales, en las últimas horas.

Por fortuna, Víctor Díaz Miguel consiguió un nuevo trabajo en pocas horas: «Ahora me contrató una empresa seria que me está auspiciando y me da trabajo» reveló. Se trata de una empresa de insumos agrícolas de Paraguay, que será su próximo destino.