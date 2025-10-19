Los scones de limón son un clásico de la merienda, pero suelen tener mucha manteca y harina. Para quienes quieren una versión más liviana, existe una variante saludable que conserva el sabor sin sumar calorías extra.

Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca: la variante saludable a la receta de la abuela

La receta reemplaza la harina tradicional por harina de almendras y utiliza aceite de coco en lugar de manteca, lo que aporta grasas saludables y textura esponjosa.

Ingredientes principales:

2 tazas de harina de almendras.

1 huevo.

3 cucharadas de aceite de coco.

Jugo y ralladura de 1 limón.

Endulzante natural a gusto.

La preparación es simple: mezclar los secos, sumar los húmedos y formar bollitos. Se hornean por 15 minutos a 180 °C hasta que estén dorados. Con esta variante, los scones se convierten en una opción rica, liviana y sin gluten, perfecta para acompañar el mate o un café.

Jugo de remolacha, naranja, manzana y jengibre: la bebida natural que aporta energía y mejora la circulación

La remolacha cruda es la base de esta bebida. Rica en nitratos naturales, mejora la oxigenación del cuerpo y aumenta el rendimiento físico y mental. La naranja o el pomelo, por su parte, aportan vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico y facilitar la absorción de los nitratos.

La media manzana verde suma energía rápida y un sabor equilibrado, mientras que una cucharadita de miel ofrece azúcares naturales de fácil absorción —como fructosa y glucosa— que ayudan a recuperar fuerzas. El toque final lo da el jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por estimular la circulación sanguínea.

Cómo prepararlo paso a paso

Ingredientes:

1 remolacha cruda pelada

1 naranja o pomelo

½ manzana verde

1 cucharadita de miel

1 trocito de jengibre natural (o una pizca en polvo)

1 vaso de agua

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una licuadora. Agregar el vaso de agua. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Servir y disfrutar de inmediato para aprovechar todos los nutrientes.

Ideal para tomar en ayunas o a media mañana, este jugo natural es una excelente opción para quienes buscan energía sostenida sin recurrir al café, además de cuidar el cuerpo desde adentro.