Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca: la variante saludable a la receta de la abuela
Una receta liviana propone preparar scones de limón sin harina ni manteca, ideales para quienes buscan cuidar su alimentación.
Los scones de limón son un clásico de la merienda, pero suelen tener mucha manteca y harina. Para quienes quieren una versión más liviana, existe una variante saludable que conserva el sabor sin sumar calorías extra.
La receta reemplaza la harina tradicional por harina de almendras y utiliza aceite de coco en lugar de manteca, lo que aporta grasas saludables y textura esponjosa.
Ingredientes principales:
- 2 tazas de harina de almendras.
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de aceite de coco.
- Jugo y ralladura de 1 limón.
- Endulzante natural a gusto.
La preparación es simple: mezclar los secos, sumar los húmedos y formar bollitos. Se hornean por 15 minutos a 180 °C hasta que estén dorados. Con esta variante, los scones se convierten en una opción rica, liviana y sin gluten, perfecta para acompañar el mate o un café.
Jugo de remolacha, naranja, manzana y jengibre: la bebida natural que aporta energía y mejora la circulación
La remolacha cruda es la base de esta bebida. Rica en nitratos naturales, mejora la oxigenación del cuerpo y aumenta el rendimiento físico y mental. La naranja o el pomelo, por su parte, aportan vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico y facilitar la absorción de los nitratos.
La media manzana verde suma energía rápida y un sabor equilibrado, mientras que una cucharadita de miel ofrece azúcares naturales de fácil absorción —como fructosa y glucosa— que ayudan a recuperar fuerzas. El toque final lo da el jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por estimular la circulación sanguínea.
Cómo prepararlo paso a paso
Ingredientes:
- 1 remolacha cruda pelada
- 1 naranja o pomelo
- ½ manzana verde
- 1 cucharadita de miel
- 1 trocito de jengibre natural (o una pizca en polvo)
- 1 vaso de agua
Preparación:
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora.
- Agregar el vaso de agua.
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Servir y disfrutar de inmediato para aprovechar todos los nutrientes.
Ideal para tomar en ayunas o a media mañana, este jugo natural es una excelente opción para quienes buscan energía sostenida sin recurrir al café, además de cuidar el cuerpo desde adentro.
