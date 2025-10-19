Video | En pleno show en Neuquén, Lali habló sobre el transfemicido de Azul Semeñenko y el Ruca Che pidió «justicia»

En pleno show en el Ruca Che, la artista pop Lali Espósito, frenó la música y habló sobre el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén. Además, hizo referencia al «peligro» que representa que «desde el estado llamen revancha» a los femicidios. En respuesta, el público pidió «justicia» por la mujer asesinada.

Previo a cantar Soy, un himno para sus seguidores, dijo: «Hoy no sentía esa alegría de cantar esta canción como lo siento siempre, porque hace dos días encontraron el cuerpo de Azul, que fue brutalmente asesinada. Me da pánico el dato de que cada 35 horas matan a una mujer en manos de la violencia machista. Hoy sentía la necesidad de nombrar a Azul».

Y remarcó: «nos acostumbramos, y no hay nada más peligroso que desde el poder, desde el Estado, se le llame revancha a los asesinatos de las mujeres. Me parece una abominación. Quería usar mi humilde escenario y esta sensación horrible que tengo desde el jueves».

Además, Lali manifestó: «Esta canción se llama Soy, hoy la hacemos para Azul y para todas las mujeres que lamentablemente no están por culpa de un sistema de mierda que no da ni justicia ni libertad»

En respuesta, el público del Estadio Ruca Che pidió a coro «justicia» por Azul y levantó pancartas con la imagen de la mujer.

Crimen de odio: la fiscalía de Neuquén confirma la hipótesis del transfemicidio de Azul Semeñenko

El fiscal jefe, Agustín García, aseguró este viernes que la causa es abordada como «un crimen de odio«, una calificación que conlleva un agravante penal de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente desde el año 2012 para delitos cometidos por razón de género.

El informe de la autopsia por el transfemicidio de Azul Semeñenko arrojó detalles brutales sobre el ataque. García detalló que la víctima «sufrió múltiples lesiones tanto de arma blanca como así también de elementos contundentes».

Actualmente, el Departamento de Seguridad Personal y la División de Homicidios de la Policía se encuentran ejecutando diversas «medidas de investigación tendiente a identificar al responsable de la muerte de Azul Semeñenko».

Este sábado por la mañana se ordenó un allanamiento en una vivienda de Neuquén. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que hay una persona detenida por el hecho.

El cuerpo de Azul Semeñenko, empleada del área de Atención a la Víctima del gobierno provincial, fue descubierto el pasado 14 de octubre por una pareja que paseaba a sus perros en un canal de la calle Trenque Lauquen y Pergamino, cerca de su anterior domicilio en el barrio Almafuerte.