Esponjosos y húmedos: cómo hacer muffins de mandarina con una harina diferente 

Los muffins, una de las preparaciones de repostería individual por excelencia, solo requieren de unos simples ingredientes para poder llevarlos a cabo: en general, se necesitan harina, huevos, azúcar y leche -aunque algunos les añaden manteca-, así como también polvo para hornear con la intención de que la masa quede leve y aireada, lista para tener una textura particular.

Si bien son muy parecidos a los budincitos y a las magdalenas, lo cierto es que cuentan con algunas diferencias: suelen ser más rústicos, con la parte de arriba un tanto más abultada y sin decoración en absoluto. Los cupcakes, en cambio, son de pastelería fina y cuentan con cobertura, como fondant, frosting o crema. Lo bueno de los muffins es que se pueden preparar con sabores variados.

Cómo es la historia de los muffins

En cuanto a su origen, existen dos tradiciones distintas que los llevaron a tener el nombre con el que son identificados. La primera de ellas es la inglesa: en el siglo XVIII, surgieron como pequeños panes planos, eran consumidos durante el “té de la tarde” británico y se volvieron populares en Londres durante la época victoriana. A su vez, apareció la figura del “muffin man”, un comerciante ambulante que los ofrecía por las calles.

Ya en el siglo XIX, la receta viajó con los colonos del Reino Unido rumbo a los Estados Unidos, aunque allá se transformaron en lo que conocemos como la variante americana. Los budines pueden ser dulces o salados, siempre horneados en moldes individuales, y la incorporación de polvo para hornear provocó que se hicieran en poco tiempo, sin la necesidad de emplear levadura.

La cuenta de Instagram @simpleysaludable, manejada por el cocinero Juan, que acostumbra a compartir recetas sanas en las redes sociales, posteó el paso a paso de cómo hacer muffins de mandarina. La temporada de la fruta va de abril a septiembre, con la mayor producción en los meses de junio y julio, por lo que el influencer recomendó adquirirlas ahora para que salgan más baratas.

Cómo hacer muffins de mandarina

Ingredientes para los muffins de mandarina

4 mandarinas

4 huevos

2 cucharadas de polvo para hornear

2 tazas de harina integral -también se puede utilizar la común o la de avena-

1/2 taza de leche vegetal o descremada Stevia líquida

Frutos secos para decorar

Paso a paso

En primera instancia, hay que lavar y cortar las cuatro mandarinas en cuatro partes iguales. Por supuesto, debemos sacarles las semillas y, luego, mandarlas a una licuadora o a un mixer hasta que estén bien procesadas. Posteriormente, agregamos en un bowl o una batidora los cuatro huevos, aunque también se pueden mezclar a mano con un tenedor.

Lo recomendable es seguir el proceso durante unos cinco minutos, porque con más aire y más liviana va a quedar la masa final. Después, se le añade la mandarina licuada; un poco de endulzante, como la stevia líquida; y de a poco se integra la harina integral. Una vez seguido ese paso, aplicamos el polvo para hornear, la leche vegetal -puede ser de almendras, de avena, de coco o de otro tipo-, y la mezcla va directamente a unas muffineras previamente aceitadas.

El molde se coloca dentro del horno, a fuego mínimo y bajo: antes, se les puede poner frutos secos arriba para decorar. Lo ideal es dejar los muffins durante 25 o 30 minutos, revisando de vez en cuando por el vidrio -es clave no abrir-, y al salir deberían estar dorados. Tanto el aroma como el sabor son fantásticos y estarán listos para disfrutar tanto con amigos como con familia.