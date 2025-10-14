El preocupante motivo por el que Maxi López abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity 

Después de que Daniela Christiansson compartiera un preocupante posteo sobre su salud y el episodio que vivió estando embarazada de siete meses, Maxi López tomó una decisión inmediata: viajó de urgencia a Suiza para acompañarla tras el estreno de MasterChef Celebrity (Telefe), donde participa como uno de los nuevos concursantes.

«Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer”, contó el conductor Adrián Pallares en Intrusos (América TV).

El exfutbolista, que se instaló en Argentina para grabar el reality culinario y reencontrarse con sus hijos, habría reorganizado su agenda para poder estar presente junto a Daniela en este momento tan delicado.

“Una semana va a estar allá… evidentemente ha grabado y adelantado lo suficiente como para poder irse. Luego volverá un mes entero a seguir grabando”, agregó el periodista.

Luego, en A la tarde (América TV), ampliaron la información: «Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: ‘Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'».

¿Qué problema afectó a Daniela Christiansson antes del gran debut de Maxi López en MasterChef Celebrity?

Mientras Maxi López permanece en Argentina filmando los nuevos episodios de MasterChef Celebrity (Telefe), que tendrá su estreno este lunes 13 con Wanda Nara al frente, Daniela Christiansson publicó un mensaje en sus redes que despertó inquietud entre sus seguidores.

“Qué día… Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada… un susto”, escribió la modelo sueca en una historia de Instagram acompañada por una selfie.

Por suerte, el incidente no tuvo consecuencias graves. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró Daniela, buscando calmar a quienes siguen con atención el desarrollo de su embarazo.

Además, compartió cómo transita esta etapa: “Estoy agotada… la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

El mensaje podría interpretarse como una indirecta hacia López, quien ya lleva tres semanas instalado en Buenos Aires y recientemente decidió prolongar su estadía. El exjugador llegó al país para ver a sus hijos y cumplir con compromisos profesionales, entre ellos su participación en el exitoso programa de cocina.