Por MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson tiene un admirador secreto: “Miren esto”

Evangelina Anderson, actualmente en MasterChef Celebrity, se separó de Martín Demichelis tras 18 años de relación y tendría un admirador secreto que la llenó de regalos en su casa. “Acabo de llegar a casa, que volví de grabar y no saben con lo que me acabo de encontrar, miren esto”, dijo en una de sus historias de Instagram, para luego mostrar uno a uno los arreglos florales que tenía en su domicilio. Los detalles en esta nota.

Evangelina Anderson tiene un admirador secreto

Un total de 10 arreglos florales de rosas rojas sin tarjeta llegaron a la casa de Evangelina Anderson, la participante de MasterChef Celebrity además de un regalo de la marca internacional Louis Vuitton. “Una rosa por cada sonrisa que deseo que tengas en este certamen, mucha merd”, decía la tarjeta que acompañaba a todos los regalos y que no estaba firmada.

“¿Quién es?”, se preguntó la modelo, que debutó en “MasterChef Celebrity” y no le cierra las puertas a un nuevo amor.

La modelo, bailarina y actriz comenzó su carrera en los medios de comunicación a los 16 años. Además, se recibió de maestra jardinera y es profesora de yoga. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes.

MasterChef: Wanda Nara elogió a la pareja de Maxi López

En MasterChef, Wanda Nara visitó la estación de su ex Maxi López y le preguntó por su pareja actual, Daniela Christiansson, y su opinión sobre su participación en el reality. Además, elogió la elección de su pareja, con un sutil palito a su ex pareja, Mauro Icardi.

“Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”, le reprochó Wanda a su exesposo. “¿Qué le contesto esto? Porque después viene con repercusión”, dijo López en su confesionario, cuidando sus palabras. “Bueno, los dos metimos cambios”, respondió.

“A vos te fue mejor con tu cambio”, lanzó filosa. “Yo estoy contento. ¿Vos?”, retrucó el futbolista. “Yo estoy bárbara acá trabajando”, cerró la conductora.

NA