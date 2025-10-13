La Joaqui hizo un picante descargo a horas del debut de MasterChef Celebrity: «¡Dejen vivir!» 

Antes del debut de MasterChef Celebrity, que tiene a Wanda Nara como conductora y un elenco de figuras descadas, La Joaqui -que está esa lista- disparó un cometario letal. Todo ocurrió en la cuenta oficial de Telefe en Instagram, donde compartieron un video del detrás de escena del programa.

MasterChef Celebrity tendrá esta noche su debut luego de La Voz Argentina y desde las redes comenzaron a calentar las hornallas con los participantes. En la publicación se puede ver a La Joaqui y al periodista Esteban Mirol preparando chocolate para una receta dulce.

En el video, la estrella de la música se muestra relajada interpretando un hit de Pimpinela, «A esa».

«A esa que te aparta de mí / Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo / Ve y dile», entona La Joaqui en la grabación.

En los comentarios, la artista recibió duras críticas por no estar concentrada en las instrucciones que le estaban dando.

Ante las críticas, La Joaqui explotó. «Hay gente que es medio bol… o se hace. ¿No se dan cuenta de que estamos descansando? Jajajajaja. Vivan y dejen vivir», fue el descargo de la figura de MasterChef Celebrity.

¿Qué famosa terminó con quemaduras en el cuerpo tras su paso por MasterChef Celebrity?

En una entrevista con Intrusos (América TV), Marixa Balli reveló que terminó con quemaduras y moretones en el cuerpo después de los primeros desafíos en MasterChef Celebrity.

«Me hice un golpe en el brazo cuando fui al mercado. También me quemé el cuello y el codo. Me quemé el cuello porque yo meto el cuerpo en todos lados. Me quemé el codo porque lo metí al horno. Yo me metí adentro del horno, en la batidora… hago cosas… No controlo el cuerpo… se me va solo el cuerpo», detalló.

A pesar de los accidentes, Marixa se mostró muy entusiasmada con su participación en el certamen. «Estoy muy feliz. Me divierto mucho. Es muy linda la experiencia», remarcó.

En medio de la charla, el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, le mencionó que circula el rumor de que podría ser la primera eliminada del programa. Frente a eso, la ex angelita fue contundente: «Yo siento que están deseando que me vaya para ort…. y la verdad es que eso me divierte».