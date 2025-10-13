Arrancó MasterChef Celebrity y estallaron los mejores memes en las redes

Este lunes 13 de octubre se encendieron las hornallas del reality de cocina más popular de la televisión. Con la conducción de Wanda Nara, comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity, que desde su primer programa dio que hablar.

El jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui volvió a poner a prueba a las celebridades con los primeros desafíos culinarios, generando momentos de tensión, risas y mucha expectativa entre los seguidores del formato.

Como ya es costumbre, las redes sociales acompañaron el debut con el inconfundible humor argentino. Los usuarios no tardaron en convertir las escenas más divertidas en memes que rápidamente se viralizaron, destacando las reacciones del jurado, las frases de los participantes y las intervenciones de Wanda.

Además, muchos ya eligieron a sus favoritos para esta nueva temporada y expresaron su apoyo en X (ex Twitter), Instagram y TikTok.

Los mejores memes del debut de MasterChef Celebrity

Con un arranque cargado de emoción, risas y creatividad digital, MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más comentados de la televisión argentina.