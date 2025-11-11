El profundo descargo de Marta Fort sobre su familia: “No hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”

Marta Fort, hija del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, sorprendió este lunes con un sentido descargo en sus redes sociales.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven compartió un texto cargado de emoción y reflexión, en el que dejó entrever tensiones dentro de su entorno familiar.

Marta Fort rompió el silencio y habló del conflicto dentro del clan Fort

“Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer”, escribió Marta, marcando el tono de su mensaje.

La publicación, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, continúa con una dura frase que parece apuntar a una falta de apoyo y reconocimiento por parte de algunos miembros de su familia: “Cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad, que me impulsen. Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o un motivo de conflicto”.

Aunque Marta no mencionó nombres, el texto deja entrever que atraviesa una etapa de distancia y conflicto interno dentro del clan Fort.

“Cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, agregó, evidenciando que la relación con su entorno se habría enfriado en los últimos tiempos.

La frase final de su mensaje fue la que más repercusión generó entre sus seguidores: “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”.

La declaración fue interpretada por muchos como una crítica directa a la vida de lujos y exposición mediática con la que la familia Fort suele ser asociada.

A diferencia de su hermano Felipe, que prefiere mantener un perfil más reservado, Marta se ha convertido en una figura con identidad propia, intentando despegarse del legado mediático de su padre para construir su propio camino.