El rating de Bendita, LAM e Intrusos y el sorprendente número de Tele 9 Central

Este martes se dio algo sorprendente en Canal 9, Bendita no fue el ciclo más visto de la ex emisora de la palomita. Hacía mucho que eso no ocurría, y esa proeza la logró Tele 9 Central.

Estos fueron los números del rating

El mérito es doble ya que Beto Casella y su equipo hicieron un muy buen promedio de 3.8, pero lo del informativo fue mejor: marcó un extraordinario 4.1. El podio de la casa lo completó Tele 9 al Mediodía con 2.6.

Por el lado de América no hubo tanta sorpresa ya que LAM volvió a ser lo más visto del día con 4.5. Lo más destacable, aunque negativo es que en podio no apareció Yanina Latorre con su SQP. Al ciclo de Ángel de Brito le siguió Intrusos con 2.9 y más atrás quedó Pasó en América con 2.4. El ciclo de Tartu y Sabrina Rojas se acerca a su final con las mediciones más altas de su corta historia, paradojas de la TV.