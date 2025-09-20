El repudiable video de una estación de servicio que se volvió viral: cuando las redes se disocian de la realidad

Una estación de servicio de Entre Ríos subió un «sketch» a sus redes sociales que se volvió viral por la cantidad de repudios. En el video, trabajadores simulaban desaparecer a una clienta escondiéndola en una bolsa. Ante las repercusiones negativas, tanto la franquicia como la agencia de marketing pidieron disculpas y lamentaron el mensaje difundido.

Esta "publicidad" es de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L de Entre Ríos. Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa. pic.twitter.com/NOU0nKUB96 — 🩷𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 🩷⭐️⭐️⭐️ (@soyingridbeck) September 20, 2025

La grabación fue difundida en la cuenta de Instagram de una estación Shell ubicada en la localidad de Crespo, cerca de la ciudad de Paraná.

En el video se puede apreciar a dos empleados que están molestos con una joven, quien se acerca a la estación, y la describen como «infumable». “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”, dice uno de los playeros.

Acto seguido, la meten en una bolsa de consorcio y la arrojan a un vehículo cuyo conductor había informado que se dirigía a Formosa. “Qué paz, eh” y “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”, replican tras deshacerse de ella.

La franquicia y la agencia de marketing pidieron disculpas por el ofensivo video de una estación de servicio

Tras la viralización del video, desde la empresa Shell Crespo, Erich Wagner y Cía S.R.L emitieron un comunicado disculpándose por el contenido difundido en la cuenta oficial de la estación de servicio.

«Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género», indicaron.

En este sentido, lamentaron haber generado «dolor, enojo o malestar» en la comunidad y anunciaron que retiraron el contenido de sus redes sociales.

Asimismo lo hizo la agencia Aixa Contenido Digital, cuya responsable es la joven que se ve en el video. «Entiendo que la forma en que se transmitió el mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta de la intención original», indicó.

«Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara», sentenció.

Mujeres dentro de bolsas de consorcio: más que un trend, una realidad

El video de la estación de servicio Shell no fue el único, ya que otra empresa que también emitió un comunicado fue YPF, dado que a la par también se viralizó un Tik Tok de una de sus estaciones de servicios en Marcos Juárez, Córdoba.

En su caso, replicaron un trend en el que los trabajadores cansados de que personal de marketing los utilicen para crear contenido para redes sociales, desaparecen a la Comunity Manager (quien también es una joven) metiéndola en una bolsa de consorcio.

En la aplicación se pueden observar múltiples videos similares en distintos rubros y países, y la persona que desaparece no es necesariamente una mujer, sino quienes trabajan creando contenido digital.

Sin embargo, desde la empresa emitieron un comunicado en sus redes sociales lamentando el video en cuestión y anunciaron que tomarán medidas al respecto: «Estás imágenes no representan los valores que promueve la compañia. Por estas razones, YPF adoptará medidas terminantes al respecto».

Más allá de los contextos digitales, por fuera de los chistes en las redes sociales hay una realidad que en algunos algoritmos pasa desapercibido.

En Argentina, en 2024, se produjo un femicidio cada 39 horas según los datos del registro que lleva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En muchos de los casos los cuerpos de las mujeres asesinadas son metidos en bolsas y descartados, como ocurrió con Norma Morales en 2023, cuyos restos fueron hallados en Parque Industrial de Neuquén, solo por citar uno.

En General Roca, en marco del Día de la Mujer en el 2024, las escaleras de Ciudad Judicial amanecieron con bolsas de residuos con carteles manchados de rojo que llevaban los nombres de víctimas de femicidio de la región.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.