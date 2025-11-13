El secreto del Vitel Toné perfecto: la receta infaltable para las Fiestas de Fin de Año

Entre los clásicos de las mesas argentinas para las fiestas de fin de año sin duda que el vitel toné siempre pica en punta tanto para la cena de Nochebuena como para los festejos de Navidad y Año Nuevo. Se trata de una comida de origen italiano, cuyo nombre verdadero es “vitello tonnato”, que significa “ternera atunada”.

Por qué se come vitel toné en las Fiestas de Fin de Año

Más allá de su origen, el vitel toné en la Argentina se convirtió en un plato fundamental para las Fiestas de Fin de Año, algo que no se replica en el país europeo. Si bien no hay una explicación de la popularidad que logró en nuestro país, lo cierto es que gran parte se puede explicar debido a que es un plato de preparación sencilla.

De esta manera, y sin una explicación concreta sobre por qué se come este plato en las fiestas, sin dudas que se convirtió en una tradición. Muchos creen que con el paso de los años esta costumbre se perderá, pero por el momento sigue estando presente en la mesa gracias a que en cada familia, por lo general, existen fanáticos de este plato clásico.

Fiestas de Fin de Año: cómo preparar vitel toné

Los ingredientes para el vitel toné en las próximas fiestas de fin de año son:

1 peceto (para una versión más económica se puede elaborar con lengua o con roast beef)

1 vaso de vino blanco

1 puerro

3 zanahorias

1 rama de apio

1 cebollas

2 dientes de ajo

5 ramas de perejil

Sal

Hojas de laurel y granos de pimienta , a gusto

Agua fría, cantidad necesaria

Para la salsa:

3 o 4 anchoas

1 lata de atún

Caldo de cocción , cantidad necesaria

1 puñado de alcaparras y extra para decorar

y extra para decorar 1/2 taza de mayonesa

2 cucharadas de mostaza

6 cucharadas de crema de leche

Opcional, huevo picado

Paso a paso para preparar el vitel toné en las Fiestas de Fin de Año

Pedir al carnicero que limpie bien el peceto. Colocar en una olla el agua y las verduras cortadas.

Llevar al fuego y cocinar 20 minutos para que se haga el caldo.

Bajar el fuego, agregar la carne y cocinar a fuego lo más bajo posible (casi que no hierva) durante una hora aproximadamente o más, dependiendo el grosor de la pieza. Idealmente, dejar enfriar en el caldo y cortar fetas finas.

Colar el caldo, recuperarlo y desechar los vegetales.

Para la salsa, colocar en el vaso del mixer las yemas de huevo duro, la mostaza, las anchoas, el jugo de limón, sal y pimienta. Mixear y agregar el aceite de oliva de a poco para ir formando una mayonesa.

Fuera de la licuadora sumar el atún escurrido, la crema y algo de caldo. Mezclar bien hasta obtener la consistencia deseada que no debe ser ni muy líquida ni muy espesa.

Rectificar la sazón a gusto. Colocar en una fuente una capa de salsa y otra de fetas de carne y así sucesivamente hasta terminar con salsa.

Tapar con film y llevar a la heladera 4 horas mínimo.

Terminar con las alcaparras, las claras, las hierbas, oliva y pimienta.

