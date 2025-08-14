La Voz Argentina: ¿Por qué no habrá programa este jueves en Telefe?

Los seguidores del reality se sorprendieron con la decisión de Telefe. Conocé acá el motivo por el cual este jueves no se emitirá La Voz Argentina en el canal de las tres pelotas.

La Voz Argentina: ¿Por qué no habrá programa este jueves?

Este jueves 14 de agosto no habrá programa de La Voz Argentina 2025. Por hoy, Telefe lo sacó de la programación, ya que emitirá un partido de futbol en el horario del reality show musical.

Esta inesperada decisión se debe a que esta noche, Telefe transmitirá el partido de Copa Libertadores de River Plate frente a Libertad de Paraguay. El encuentro que disputará el equipo de Marcelo Gallardo comenzará a las 21:30. Al término del partido, el canal regresa a su programación habitual con Pasapalabra, con la conducción de Iván de Pineda.

Programación del jueves 14 de agosto de Telefe:

20:00: Telefe Noticias

21:15: Previa Partido

21:30: Conmebol Libertadores – Libertad vs River

23:15: Post Partido

23:30: Pasapalabra

La Voz Argentina: Luck Ra «robó» a un participante que él mismo había eliminado

La Voz Argentina 2025 está transitando su tercera etapa. Con grandes enfrentamientos, los «knockouts«, que cuentan con la participación de los co-coachs en el escenario, se ganan la atención de todos los televidentes de Telefe.

Este miércoles se realizaron cuatro duelos durante el programa. El más llamativo fue el versus de Team Soledad, protagonizado por Mia Frankel y Eduardo Desimone. Luego de dos grandes interpretaciones, la cantante de folclore escogió a la joven de 20 años.

Tras conocerse la decisión, Eduardo agradeció por la oportunidad de participar en el reality: «Mi sueño ya se cumplió«, dijo. Emocionado, se retiró del escenario hasta que Luck Ra apretó el botón de «robo», ante la sorpresa del participante sanjuanino, que rápidamente fue a abrazarlo por elegirlo.

Vale aclarar que Eduardo había sido eliminado por el cordobés en «Las Batallas«. En esa ocasión, fue «robado» por Soledad Pastorutti. Con la incorporación al Team Luck Ra, el participante vuelve a ser parte del equipo en el que comenzó en la competencia.