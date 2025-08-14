Un ex Gran Hermano entró a Cuestión de Peso

Muchos chicos que pasaron por Gran Hermano se quedaron fuera de los medios tras su aparición en el programa de Telefe. Pero algunos insisten y se animan a otras oportunidades, inclusive otros realities.

Se trata de Ariel Ansaldo, un participante que llamó bastante la atención en la edición de Gran Hermano 2022 porque mantuvo un fuerte enfrentamiento con Alfa.

Ariel Ansaldo, ex Gran Hermano, se suma al programa para cambiar sus hábitos y bajar de peso

También conocido como Big Ari, este miércoles llegó a la pantalla de El Trece para sumarse a Cuestión de Peso.

“Yo era hermoso, era como Brad Pitt. Era una preciosura, era rubio, tenía pelo largo, físico estupendo, carisma. Llegar a un lugar y llamar la atención, ser el centro de las miradas. Ahora también lo soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”, aseguró Big Ari.

“Lo que me pierde a mí son las harinas, la pizza. Una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”, explicó el participante, dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios.

Además, aseguró que consume un litro de leche por día: “Yo amo la leche en todas sus formas”. El conductor Mario Masaccessi se rio y lo comparó con un ternero.







