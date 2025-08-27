En reiteradas ocasiones Elon Musk ha declarado que está seguro que la realidad que percibimos podría no ser más que un elaborado programa informático creado por seres superiores, similar a un videojuego diseñado exclusivamente para seres humanos.

Aunque la idea nació en círculos académicos, Musk uno de los hombres más ricos del mundo, fue quien la instaló en la conversación, convencido de que las probabilidades de que vivamos en una simulación parecida a la que se plantea en el universo de Matrix, son enormes.

Elon Musk cree que vivimos en una simulación:»Las probabilidades de estar en la realidad base son prácticamente nulas»

Elon Musk, empresario al frente de Tesla y SpaceX, ha planteado en reiteradas ocasiones que existe una posibilidad mínima de que la humanidad viva en lo que entendemos como “la realidad original”. Sus declaraciones generan debate público y viralización en redes sociales.

La primera vez que Musk aseguró esto fue durante la Code Conference de 2016 y lo hizo con la misma naturalidad con la que suele hablar de las tecnologías que desarrolla. Desde entonces, no ha dejado de repetirla.

Según especialistas, esta hipótesis planteada por el empresario no es nueva y está inspirada en los trabajos del filósofo sueco Nick Bostrom, profesor en la Universidad de Oxford. El ensayo titulado «Are you living in a computer simulation?«, propone tres escenarios posibles:

Que ninguna civilización logre desarrollar simulaciones realistas de sus ancestros;

Que tengan la capacidad, pero decidan nunca crear estas simulaciones;

Que ya existan muchas simulaciones y que los humanos formen parte de una de ellas sin darse cuenta.

Este último razonamiento, fue el que Elon Musk reconoce que lo ha llevado a estar casi completamente seguro de no estar viviendo en la «realidad base». Por su parte, la ciencia no ha permanecido ajena a este misterio y, más allá de la especulación filosófica, ha tratado de explorarlo con herramientas empíricas.

Investigadores del MIT y de la Universidad de Bonn han propuesto experimentos para descubrir si el espacio-tiempo posee una estructura “pixelada”, incluso algunos trabajos relacionados con la NASA han planteado que ciertos comportamientos extraños de la física cuántica podrían ser simples fallos de programación, grietas en un código oculto.

La cultura popular ha contribuido a esta teoría: Matrix ha sido sin dudas una marca de época que convirtió la hipótesis en mito contemporáneo con imágenes icónicas. Más allá de lo expuesto, no existen pruebas concluyentes, pero el mero intento abre una vía fascinante para la especulación científica.