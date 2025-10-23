Emilia Clarke se enamoró de Argentina: mate, alfajores y paisajes del norte en sus vacaciones soñadas

La actriz británica de 38 años, Emilia Clark, considerada “Madre de dragones” por su icónico rol en Game of Thrones, compartió en redes sociales su reciente paseo por Argentina y lo categorizó como “unas vacaciones para documentar”.

Desde alfajorcitos de maicena y mate individual con miel, hasta llamas frente a una bandera whipala y domos en las salinas jujeñas, la intérprete se hizo de asombrosos paisajes nacionales, bajo el lema: “Finalmente, por fin. Unas vacaciones para documentar. Lo hicimos bien”.

En un extenso carrusel de Instagram, la ex Daenerys Targaryen -GOT- y ex Louisa -Yo antes de tí- presumió imágenes de los momentos en que descansó en un campo, antes de dirigirse a las imponentes Cataratas del Iguazú, donde realizó la experiencia completa que incluyó la clásica infusión con los alfajores.

En días más calurosos se adueñó de un clásico paseo turístico en el ojo porteño, Emilia se lució con un pantalón amarillo que contrastó con los paraguas de la Galería Solar de French

En Jujuy, no sólo exploró las Salinas Grandes, sino que se atrevió a caminos de montañas, donde se encontró a dos llamas con vestiduras típicas y una bandera whipala que posaron para ella.

Al anochecer, la imagen que deslumbró sus retinas provino del campamento de lujo Pristine Luxury Camp, también en Salinas Grandes, lugar que se caracteriza por sus domos geodésicos.