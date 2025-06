Emilia Mazer, sin filtros: “Soy rara y no trato de que me quieran”

Emilia Mazer, la actriz que brilla en la cartelera porteña con La Ballena, junto a Julio Chávez, aseguró que le costó mucho aceptar que la gente la asociara con sus personajes. “Durante años fui la chica de las tetas de Los chicos de la guerra”, dijo.

Emilia Mazer y el peso de los personajes: “La gente creyó que yo era lo que veía en pantalla”

Mazer aseguró que, desde su adolescencia, la gente la reconocía por sus personajes y creía que ella era lo que representaba en la pantalla. “La gente siempre creyó que yo era como mis personajes. La sex symbol que veían me la adjudicaban a mí, y mi personalidad está muy alejada de eso”, explicó.

Además, fue categórica: “Yo soy hija de la dictadura, era otra sociedad. Soy de la generación que íbamos a los cumpleaños de 15 sin escote y con pollera larga. Por eso me costó mucho interpretar a los personajes que me tocaron. Esto lo trabajé mucho en terapia».

Finalmente, dijo que está completamente alejada de los cánones estereotipados de lo que debe ser una actriz. “Soy rara, no trato de que me quieran. No saludo a todos. Siempre estoy mirando al piso porque soy tímida”, aseguró.