Julio Chávez habló de su vínculo con Ricardo Darín y reveló el verdadero motivo por el que no hizo “Relatos Salvajes”

Julio Chávez y Ricardo Darín son, sin dudas, dos de los actores más destacados de la Argentina. Sin embargo, solo trabajaron juntos en una oportunidad cuando eran jóvenes y la experiencia terminó de la peor manera: con uno de ellos expulsado del proyecto.

Julio Chávez sobre Ricardo Darín: “me echaron por mal actor”

Julio Chávez se encuentra presentando la obra «La ballena», donde se pone un traje para simular ser un obeso mórbido, papel que le valió a Brendan Frasier un Premio Oscar por hacer ese personaje en la versión para el cine.

En una reciente entrevista que brindó Ricardo Darín por el estreno de «El Eternauta» hizo mención a aquellos actores que interpretan este tipo de personajes: «A mí me gustan los actores y actrices que cuando actúan me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir 20 kilos, interpretar a un parapléijco y o aparecer con una cicatriz enorme. Después pueden actuar para el cul… pero como están transformados…'».

Por su parte, a Chávez le preguntaron: «Si podés robarle un talento a alguien. ¿Cuál sería y a quién?». Y el actor respondió: «A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo».

«No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso», reconoció.

Tras estos dichos, se viralizó una respuesta que dio Julio Chávez cuando le consultaron por qué no había aceptado formar parte de la película «Relatos Salvajes». El actor respondió con la cruda verdad y reconoció que no había aceptado estar abajo de Ricardo Darín en el cartel. Finalmente ese personaje lo interpretó otro gran actor: Oscar Martínez.