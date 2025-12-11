El crossover inesperado entre Lily Collins y Victoria Beckham que revolucionó las redes
La protagonista de “Emily in Paris” se cruzó con una estrella en “The Jimmy Kimmel Show”.
Lily Collins cumplió un sueño al conocer en persona a Victoria Beckham durante el programa de Jimmy Kimmel y el crossover entre las figuras se volvió viral en redes sociales por un video que grabaron juntas detrás de escena.
El emocionante encuentro entre Lily Collins y Victoria Beckham en el show de Jimmy Kimmel que se volvió viral
El encuentro entre Victoria Beckham y Lily Collins se dio en el set del programa de Jimmy Kimmel, donde la actriz finalmente pudo conocer a la ex integrante de las Spice Girls, algo que llevaba tiempo deseando.
En el programa, Collins habló sobre su hija, que llegó al mundo mediante vientre subrogado y ya tiene 10 meses y dijo que ama a Victoria Beckham y su estilo. Ahí fue cuando la diseñadora entró a escena y dejó sin palabras a Lily.
Collins visitó The Jimmy Kimmel Show para promocionar la nueva temporada de Emily in Paris, y no ocultó su entusiasmo al coincidir con Beckham en el backstage. La diseñadora también fue invitada al ciclo y allí recordó por qué, en su época de Spice Girl, la apodaban “Posh Spice” (la Spice elegante).
“Me gustaba la ropa linda y los buenos restaurantes”, contó, explicando además que lo que más influyó fue que sus compañeras no tenían el mismo interés por la moda. “Cuando grabábamos videoclips o salíamos al escenario, ellas estaban encantadas con usar lo que nos regalaban. Yo, en cambio, terminaba gastándome todo el presupuesto”, admitió entre risas.
