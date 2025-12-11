El crossover inesperado entre Lily Collins y Victoria Beckham que revolucionó las redes

Lily Collins cumplió un sueño al conocer en persona a Victoria Beckham durante el programa de Jimmy Kimmel y el crossover entre las figuras se volvió viral en redes sociales por un video que grabaron juntas detrás de escena.

El emocionante encuentro entre Lily Collins y Victoria Beckham en el show de Jimmy Kimmel que se volvió viral

El encuentro entre Victoria Beckham y Lily Collins se dio en el set del programa de Jimmy Kimmel, donde la actriz finalmente pudo conocer a la ex integrante de las Spice Girls, algo que llevaba tiempo deseando.

En el programa, Collins habló sobre su hija, que llegó al mundo mediante vientre subrogado y ya tiene 10 meses y dijo que ama a Victoria Beckham y su estilo. Ahí fue cuando la diseñadora entró a escena y dejó sin palabras a Lily.

Collins visitó The Jimmy Kimmel Show para promocionar la nueva temporada de Emily in Paris, y no ocultó su entusiasmo al coincidir con Beckham en el backstage. La diseñadora también fue invitada al ciclo y allí recordó por qué, en su época de Spice Girl, la apodaban “Posh Spice” (la Spice elegante).

“Me gustaba la ropa linda y los buenos restaurantes”, contó, explicando además que lo que más influyó fue que sus compañeras no tenían el mismo interés por la moda. “Cuando grabábamos videoclips o salíamos al escenario, ellas estaban encantadas con usar lo que nos regalaban. Yo, en cambio, terminaba gastándome todo el presupuesto”, admitió entre risas.