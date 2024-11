Manuel Adorni habló con Mirtha Legrand sobre la salida de Mondino: «Tomó una decisión y se equivocó»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, visitó la mesa de Mirtha Legrand y en una extensa conversación, se refirió a la polémica salida de Diana Mondino, la excanciller que quedó afuera del Gobierno tras votar en contra del embargo a Cuba en la asamblea, general de las Naciones Unidas.

Si bien el funcionario ya había emitido algunas palabras respecto a la salida de Mondino, Mirtha Legrand no pudo evitar mencionar el tema para tener más detalles de la resolución del presidente Javier Milei y ante la consulta Adorni sintetizó una vez más: «Tomó una decisión relevante y se equivocó».

El vocero presidencial le explicó a la conductora que «no es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses», haciendo referencia a las salidas de Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, exministro de Infraestructura; y Mario Russo, titular de la cartera de Salud.

Sobre esta línea aclaró que la excanciller «Voto en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consular absolutamente nada». Tras esto Mirtha Legrand en la mesa expresó: «Como la volaron pobre, qué feo».

Pero Adorni retomó y dijo que Diana Mondino «es una persona sensacional», pero sostuvo que «el que no empuja la agenda del presidente, no tiene lugar en el Gobierno». A su vez se encargó de desmentir supuestas tensiones entre la excanciller y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

«Una ministra o un ministros o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del Presidente, esa persona da un paso al costado«, insistió, y cerró: «Tomó una decisión relevante y se equivocó. Es sano que pase».

Mirtha Legrand cruzó a Manuel Adorni

En otro tramo del programa, Mirtha Legrand incomodó a Manuel Adorni tras cuestionar el despido de Diana Mondino, exministra de Relaciones Exteriores: “¿Qué pasó con la canciller? ¡Cómo la volaron, Dios mío! ¡Qué feo!” Adorni, por su parte, intentó restarle dramatismo, señalando que no es la primera ministra que se va del gobierno. «Hubo otros casos en estos diez meses», señaló.

“¿Por qué apoyó a Cuba? ¿Tenía instrucciones de hacerlo?”, continuó Mirtha. Adorni respondió que “ella votó en contra del bloqueo y esa no es la línea del gobierno. Cualquiera que conoce al presidente sabe que está alineado con Estados Unidos e Israel. No hay necesidad de votarlo”.

En defensa de Mondino, Mirtha insistió: “¡Cómo la volaron! Pobre, qué feo. De una hora para otra. Ella vino acá y me pareció encantadora.” A lo que Adorni replicó: “Es una persona sensacional, pero quien no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el gobierno”.

