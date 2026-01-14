“Es demasiado”: Griselda Siciliani, sobre los nuevos casos de infidelidad de Luciano Castro
La actriz negó haberse separado del actor, pero se sinceró acerca de cómo atraviesa la infidelidad bajo el ojo público.
Tras la nueva aparición de mujeres que dicen haber estado con el actor Luciano Castro en este último tiempo, Griselda Siciliani habló sobre cómo vive la exposición pública y cómo sigue su relación amorosa.
La actriz eligió a Ángel de Brito y a LAM para aclarar los rumores de separación.
Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro
A través de un diálogo por mensajes, la actriz negó estar separada, pero entendió de dónde pudo haber surgido la versión: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”.
A pesar de ser noticia por el escándalo de su pareja, Siciliani atraviesa un gran momento en su carrera actoral, adelantando nuevos proyectos: “Yo arranqué la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”.
Por último, se sinceró sobre cómo vive las nuevas versiones de infidelidad de Castro: “Es demasiado todo. Mientras, voy pensando en todas estas cositas que pasan. Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.
