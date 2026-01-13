Nuevo testimonio complica a Luciano Castro: Tamara Bella habló de mensajes y seducción

Tamara Bella confirmó que hubo un acercamiento con Luciano Castro y reconoció que el actor intentó seducirla cuando ya estaba en pareja con Griselda Siciliani.

La modelo, durante su visita a Puro Show (eltrece), explicó que la relación entre ellos surgió porque sus hijos asisten al mismo colegio y en su relato dijo que Castro le mandó mensajes en un momento en el que estaba con Siciliani.

La modelo contó que, ante esa situación, ella y una amiga decidieron stalkearlo para comprobar si Castro estaba efectivamente soltero.

Cuando Pochi le preguntó “¿con qué persona descubriste que estaba cuando empezaste a stalkearlo?”, Tamara respondió: “Y bueno… hace seis meses”.

En el estudio, Fernanda Iglesias y Pampito completaron la frase señalando que se trataba de Siciliai

Entonces, Matías Vázquez intervino y resumió: “Es decir que hace seis meses te atacó con la intención de seducirte”, a lo que, Bella respondió: “No quiero decir ‘atacó’. Él es canchero, es así. Me tiroteó. Yo me lo tomé muy ligeramente, no le di mucha importancia”.

Por otro lado, Fernanda Iglesias quiso saber si Castro le aseguró que su relación con Siciliani estaba terminando. Sin embargo, Bella prefirió no profundizar: “No voy a decir eso. Lo único que te puedo decir es que no estuve con él. Perdí la memoria, me parece que no”, respondió entre risas.

También contó que, en los actos escolares, Castro solía acercarse a charlar, aunque aclaró que ese no fue el lugar en el que habría intentado seducirla: “Hablábamos de la vida, somos del medio. No me va a encarar ahí”.

La aparición del nombre de Bella no fue casual, ya que, según relató Santiago Sposato en A la tarde (América), Castro tenía su situación “controlada” hasta que Marcela Tauro deslizó en Infama que el actor “frecuentaba a otra mujer en la vida cotidiana”, más allá de los polémicos audios con Sarah Borrell.

Primero, se mencionó a una empresaria llamada Valeria, relacionada con una publicidad reciente de Castro, pero Sposato afirmó que no era la única, porque “se habla de otra chica más también”.

Allí apareció el nombre de Tamara Bella, con quien el actor habría tenido “varios encuentros”. Esa información habría generado malestar en el entorno de Siciliani, alimentando los rumores de crisis y posibles rupturas.