Luciano Castro: «Desilusioné a la persona que más amo en mi vida»

El actor Luciano Castro aseguró que está atravesando un momento al que calificó como “vergüenza absoluta” tras conocerse su infidelidad a Griselda Siciliani, a la vez que dijo que “la tristeza cada día es más aguda y más grande” y que desilusionó a la persona que más ama.

Así lo indicó en diálogo con Puro Show, luego de la entrevista que dio con Intrusos tras los audios en los que quedó comprobada su infidelidad a Siciliani con un actriz danesa que vive en España.

El actor aseguró que está viviendo uno de los momentos más duros de su vida: «Lo que estoy atravesando te lo cuento cortito, es vergüenza absoluta y tristeza que cada día es más aguda y más grande, por el simple hecho de que bastardee algo que no ha lugar. tiene que ver con patrones y patologías que son más series que lo frívolo que puede ser un programa».

«Desilusioné a la persona que más amo en mi vida. Le dolió, le molestó. No se enojó, no grita, pero a la pareja la bastardea. A mí me deja en un lugar muy meme, muy absurdo. Muchas cosas que pensaba superadas o trabajadas, hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar y es angustiante», explicó.

El actor habló varias veces sobre lo mal que se siente en este momento de tanta exposición: «Estoy avergonzado, ya sos un meme. Sería fácil dar clases de moral, tirar la pelota afuera, pero no lo elijo y no tengo la capacidad por la angustia que tengo. Lo mejor sería el silencio, pero es bastardear más lo que hice, encima que sos un pelotudo, te hacés el místico».

Al ser consultado por las burlas y críticas de sus ex parejas, Flor Vigna y Sabrina Rojas, fue contundente al decir que no iba a hablar de nadie más, solamente de Griselda Siciliani: «Hablo de mí, eso no. Me estoy haciendo cargo por el amor de mi vida, únicamente me importa Griselda. Yo ya sé quiénes son los que me van a dar. Somos una gran pareja, nuestra relación está basada en otras cosas que no tiene nada que ver esto, no está consensuado. ‘Cuidame y te cuido’ y yo no lo hice en este caso».

El actor aseguró que Griselda “está enojadísima” y añadió: «Me lo dice todo el tiempo. Está enojada en base a cómo podés ser tan boludo. Estoy angustiadísimo, es angustia pura. No paro de pensar en Griselda en todo el día»