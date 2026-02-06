«El año que viene, pídanme de nuevo»: entre lágrimas Tuli se despidió de la Fiesta de la Confluencia 2026

La Isla 132 empezó el segundo día de la Fiesta de la Confluencia con Tuli Acosta. El setlist incluyó sus hits «No me beses» y «Octubre», además de una emocionante despedida. La cantante, con lágrimas en los ojos, agradeció el acompañamiento del público y la «energía» del festival.

«Es lo mejor que me pasó. Muchas gracias, tienen una energía increíble», manifestó llorando de emoción ante los miles de espectadores que se reunieron en la fiesta.

Tuli Acosta se despide emocionada en la Fiesta de la Confluencia 2026: ‘El año que viene, pídanme de nuevo’

Además, hizo referencia a la energía del festival. «Apoyen a todos los artistas, y si no les gusta, miren para otro lado», declaró.

Durante la rueda de prensa explicó que en ese momento conectó «con su lado más sensible, y no por vender el show y se notó. Los espacios de silencio estaban llenos de calidez».

Y agregó: «Por favor, el año que viene pídanme de nuevo. Estoy muy agradecida de como me recibieron en Neuquén«.

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo ver en vivo los shows si no pudiste ir a la Isla 132 en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia 2026 convoca multitudes en la Isla 132, pero miles de personas la siguen desde sus casas. Ya sea por la distancia, por cuestiones laborales o simplemente por preferir la comodidad del sillón, la pregunta recurrente es: ¿Se puede ver el festival en vivo por internet?

La respuesta es sí. La organización dispuso una transmisión oficial de alta calidad que cubre los espectáculos del escenario principal, permitiendo disfrutar de los recitales en tiempo real desde cualquier dispositivo (celular, tablet o computadora).

Para acceder al streaming oficial, los interesados deben ingresar directamente al sitio web del evento:

La transmisión comienza por la tarde y se extiende hasta el cierre de la última banda, ofreciendo una alternativa ideal para no perderse nada de la grilla.