Fiesta de la Confluencia 2026: cómo ver en vivo los shows si no pudiste ir a la Isla 132 en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia 2026 convoca multitudes en la Isla 132, pero miles de personas la siguen desde sus casas. Ya sea por la distancia, por cuestiones laborales o simplemente por preferir la comodidad del sillón, la pregunta recurrente es: ¿Se puede ver el festival en vivo por internet?

La respuesta es sí. La organización dispuso una transmisión oficial de alta calidad que cubre los espectáculos del escenario principal, permitiendo disfrutar de los recitales en tiempo real desde cualquier dispositivo (celular, tablet o computadora).

Para acceder al streaming oficial, los interesados deben ingresar directamente al sitio web del evento:

La transmisión comienza por la tarde y se extiende hasta el cierre de la última banda, ofreciendo una alternativa ideal para no perderse nada de la grilla.

Cobertura exclusiva de Diario RÍO NEGRO

Además de la señal oficial, Diario RÍO NEGRO realizará una cobertura multiplataforma única para que vivas el festival como si estuvieras ahí.

A través de rionegro.com.ar, el diario retransmitirá la señal en vivo para que nuestros lectores tengan todo en un solo lugar. Además, nuestro equipo de periodistas, fotógrafos y videógrafos está desplegado en el predio para ofrecerte: