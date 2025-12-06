Escándalo con La China Suárez: emprendedoras la acusan de encargar una casita y no contestar

La actriz Eugenia “La China” Suárez quedó envuelta en un nuevo conflicto luego de que las creadoras de un emprendimiento de mansiones en miniatura para chicos publicaran un video reclamándole que responda un pedido que —según ellas— dejó inconcluso. En medio del planteo, también mencionaron a Mauro Icardi.

Nuevo conflicto para La China Suárez: reclamo público por una casita infantil y mención a Icardi

Las fundadoras del proyecto, Natalia Giacozzo y Victoria Parra, compartieron un video donde reproducen un audio enviado por Suárez: “Estamos viendo el tema de la casita y queríamos saber, si ya la encargamos, cuánto tarda para la entrega. Te voy a mandar el modelo que nos gusta. Tiene que ser grande porque son muchos niños”, se escucha decir a la actriz.

Sin embargo, Giacozzo afirmó que después de ese mensaje no recibieron más comunicaciones:

“Todavía ni ‘gracias’ nos dijo, ni nos respondió nunca más”.

Parra agregó que habían estado gestionando el pedido desde hace años: “Años pidiéndonos la casita y este año nos dijo que su novio, ‘M’ —por Mauro Icardi— le había dicho que sí, que se la aprobaba. Después, cri-cri, los grillos”.

Según explicaron, la propuesta incluía fabricar una estructura de gran tamaño: “Que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar”, contó Parra.

Giacozzo añadió: “Estuvimos 10 días trabajando en todo el presupuesto que nos habían aprobado. Le pedimos al proveedor por favor, porque querían que se lo entreguemos en 20 días… una casa de 30 metros cuadrados”.

— Agencia Noticias Argentinas