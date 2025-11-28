Alberto Samid defendió a Juli Poggio y cruzó a la China Suárez

El empresario Alberto Samid se metió en la reciente polémica que envuelve a Eugenia “China” Suárez y Juli Poggio tras un cruce en redes sociales y no dudó en tomar postura por la ex Gran Hermano y apuntó contra la novia de Mauro Icardi.

El cruce se originó en las redes sociales de RUMIS, después de que Poggio hiciera un comentario cuestionando la participación de la China Suárez en su nueva serie. La actriz no se quedó callada y reaccionó con una picante chicana, mencionando el pasado de la influencer.

“Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli«, comenzó irónic. “Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

¿Qué dijo Alberto Samid sobre la China Suárez?

En ese contexto, el empresario fue lapidario al referirse a la actriz, recriminándole por sus enfrentamientos con distintas mujeres en los medios.

“María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última”, tuiteó.