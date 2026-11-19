Nancy Pazos se sumó a la polémica que involucra a Nelson Castro por sus declaraciones sobre la ciudad peruana de Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV. La periodista cuestionó los comentarios de su colega y consideró que tanto él como Mercedes Ninci deberían pedir disculpas por las expresiones que provocaron malestar entre comunicadores y habitantes de Perú.

Según informó PrimiciasYA (A24) este miércoles 18 de noviembre, Pazos habló sobre el tema durante una entrevista con el programa de América TV y dejó en claro que, aunque reconoce la trayectoria de ambos periodistas, considera que cometieron un error al describir la realidad de la ciudad peruana.

Nancy Pazos fue contundente con Nelson Castro y Mercedes Ninci

Consultada sobre las repercusiones que generaron los comentarios de Castro, Nancy Pazos comenzó aclarando que no suele sentirse cómoda opinando sobre el trabajo de otros periodistas.

Sin embargo, consideró necesario pronunciarse ante la controversia.

“Yo creo que tanto Nelson como Mercedes son dos profesionales del carajo. Se equivocaron claramente. Espero que pidan disculpas”, aseguró.

La periodista sostuvo que el problema no se limita a la intención con la que se realizan determinadas declaraciones, sino también al efecto que pueden provocar en quienes las escuchan.

En ese sentido, remarcó la importancia de reconocer cuando una expresión resulta ofensiva para otras personas.

Por qué Nancy Pazos pidió que Nelson Castro se disculpe

Durante la entrevista, Pazos explicó que las repercusiones de los comentarios sobre Chiclayo deberían ser tenidas en cuenta por los periodistas involucrados.

“Cuando pasan esas cosas no es solamente qué querías o dejabas de hacer vos, sino básicamente qué pasó con el otro”, señaló.

Y agregó:

“Si sin quererlo el pueblo peruano se sintió agredido, como lo vi en algunos colegas, está bueno pedir disculpas”.

Para la periodista, reconocer el malestar provocado por una declaración es una responsabilidad que va más allá de la intención original del comunicador.

También recordó un principio vinculado con la formación profesional y la manera en que se interpretan los mensajes.

“Cuando vos decís algo, va más allá de tu intención al decirlo, es cómo fue recibido”, expresó.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre la actitud que deberían adoptar sus colegas.

“Si fue mal recibido, es de buena persona, además de buen periodista, pedir disculpas”, afirmó.

Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo y por qué generó polémica

La controversia comenzó durante una transmisión de TN desde Chiclayo, una ciudad del norte de Perú que mantiene un vínculo especial con el papa León XIV, quien se desempeñó allí como obispo.

Mientras recorría la zona, Nelson Castro describió las condiciones de algunas calles y viviendas.

El periodista habló de calles de tierra, suciedad y casas a medio terminar, y calificó el sector como un lugar de infraestructura precaria.

Aunque también destacó la hospitalidad de los habitantes, sus expresiones provocaron críticas de periodistas peruanos que consideraron despectiva la manera en que describió la ciudad.

La discusión trascendió las redes sociales y llegó a distintos programas de televisión de Argentina y Perú.

Mercedes Ninci también quedó involucrada en la controversia por comentarios realizados durante la cobertura.

Qué se sabe sobre las posibles disculpas de Nelson Castro

En medio de las repercusiones, Luis Ventura aseguró que Nelson Castro tendría previsto pedir disculpas públicamente por sus declaraciones.

La información fue comentada en programas de América TV, aunque hasta el momento de esas emisiones no se había confirmado que el periodista hubiera realizado un descargo público.

También trascendió que su regreso a la televisión argentina estaba previsto para los días posteriores al viaje, sin que se informaran modificaciones especiales en su actividad profesional por la polémica.

Mientras tanto, las declaraciones de Nancy Pazos sumaron una nueva voz al debate sobre la responsabilidad de los periodistas y los límites de las descripciones realizadas durante una cobertura internacional.

La conductora reconoció la experiencia profesional de Castro y Ninci, pero insistió en que un pedido de disculpas sería una respuesta adecuada frente al malestar que generaron sus palabras.