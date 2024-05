Sophie Turner confesó que vivió «los peores días de su vida» luego de divorciarse de Joe Jonas

"Cuando alguien me dice: ‘Hazlo por tus hijas’, lo hago. No lo haría por mí, pero encontraré la fuerza por ellas” rememoró la intérprete de "X-Men: Dark Phoenix".

La actriz que le dio vida a Sansa Stark en el fenómeno global «Juego de Tronos» finalmente habló sobre como transitó su divorcio con Joe Jonas, en una entrevista con Vogue.

Sophie Turner conoció a Jonas luego de conectar mediante Instagram, en el año 2017. Rápidamente los artistas se enamoraron y terminaron casándose dos años después, en 2019. La pareja tuvo dos hijas: las pequeñas Willa y Delphine, de 3 y 2 años respectivamente.

Fue en septiembre del año pasado que el divorcio entre Jonas y Turner fue anunciado a los medios que estalló el escándalo. La actriz se encontraba en su natal Reino Unido grabando la serie «Joan» cuando la prensa estadounidense comenzó a publicar fotos de ella «de fiesta» mientras mostraban fotos de Joe cuidando a sus hijas.

«Fueron los peores días de mi vida. Recuerdo que estaba en el set, tenía un contrato para estar ahí otras dos semanas más, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no podía ir a verlas porque tenía que terminar Joan. Y empezaron a salir todos esos artículos» recordó la intérprete.

Sophie expresó como se sentía con los comentarios machistas que cuestionaban su maternidad. “Me dolió porque realmente me torturo por cada decisión que tomo como madre. Al ser madre, la culpa es totalmente real» dijo.

«No paraba de decirme a mí misma: ‘Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera’. Es impresionante la cantidad de gente que se inventa cosas y las publica basándose en una foto” reflexionó Turner.

«Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que yo no había escrito, producido o protagonizado. Fue chocante. Todavía estoy en shock” afirmó la actriz que le da vida a Sansa Stark.

Sophie Turner sobre como logró superar sus dificultades con la salud mental y su vínculo con Taylor Swift

“Hubo días en los que no sabía si a lograrlo. Llamaba a mi abogado y le decía: ‘No puedo hacerlo. No puedo” confesó la actriz.

“Y entonces, por fin, después de dos semanas de estar estancada, me recordó que estaba luchando por mis hijas. Cuando alguien me dice: ‘Hazlo por tus hijas’, lo hago. No lo haría por mí, pero encontraré la fuerza por ellas” rememoró la intérprete de «X-Men: Dark Phoenix».

Además, afirmó que no es buena manejando sus emociones. «Las encierro bajo llave y luego afloran en años después en forma de depresión o ansiedad” explicó. También reflexionó sobre el tiempo historico en el que le tocó vivir su divorcio.

“Si me hubiera pasado algo así hace 10 años no creo que hubiera tenido el mismo apoyo. Simplemente me siento muy afortunada de estar viva en una época en la que la gente es abierta de mente” dijo Sophie.

Actualmente Turner se encuentra viviendo en Reino Unido, sin embargo, antes de regresar a su país natal tuvo que quedarse en Estados Unidos para solucionar los conflictos legales con su exmarido. Fue en esta situación que la intérprete le escribió a Taylor Swift para saber donde podía alquilar un departamento en Nueva York.

Ante esto, la cantante le ofreció su propia casa para que se quede con sus dos hijas pequeñas. Cuando Turner y Swift se mostraron juntas en público como amigas las redes enloquecieron, ya que la compositora de «Shake it off» también es ex de Joe Jonas.

“Taylor ha sido una heroína absoluta para mí este año. Nunca he estado más agradecida a nadie que a ella, porque nos acogió a mis hijas y a mí y nos proporcionó un hogar y un espacio seguro. Realmente tiene un corazón de oro” aseguró.