Escándalo en APTRA: filtraciones, cruces y rumores que involucran a Polino, Roccasalvo y Evelyn von Brocke

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina atraviesa horas agitadas luego de una serie de versiones sobre una supuesta interna que involucraría a Pilar Smith, Evelyn von Brocke, Marcelo Polino y Susana Roccasalvo. Todo comenzó con rumores que apuntaban a que algunos miembros buscaban desplazar a Smith y a Von Brocke de la entidad.

APTRA en conflicto: el chat interno, la obra social y las acusaciones entre sus figuras

La conductora consultada sobre los dichos de que “la querían sacar de APTRA”, Pilar fue directa: “Nunca nadie se comunicó con nosotros. No pasó así. Estamos muy felices en APTRA”.

Respecto a la polémica por la obra social, aclaró que no estaba en el chat donde Evelyn habría filtrado información privada de Marcelo Polino: “Aptra funciona así, dándole a algunos la obra social. Eso hay que hablarlo con Luis (Ventura)”.

Cuando le preguntaron cuál sería su postura en una asamblea, respondió: “Tengo que estudiarlo. No hablo en caliente ni con poca información”, luego, lejos de sentirse incómoda en el evento, remató: “Me siento de local y sí, me gustaría ser presidenta de APTRA”.

En Intrusos, Marcela Tauro leyó mensajes que le enviaron miembros de APTRA, confirmando que en el chat interno se filtró una declaración jurada de Polino, donde figuraba cuánto ganaba, acompañada de un comentario que sugería quitarle la prepaga.

Tauro fue tajante: “Si se publicó en el chat una declaración jurada de un compañero, es una vergüenza. Una cacería de brujas”. Aclaró además que los socios más antiguos tenían originalmente una prepaga y que luego Ventura gestionó nuevas opciones.

Por su parte, Susana Roccasalvo minimizó la crisis: “No hay ninguna interna fuerte en APTRA. Son tres o cuatro personas que hablan y no tienen peso”.

La conductora aseguró que desde hace años le piden que sea presidenta de la entidad: “Hace 15 años que me lo vienen pidiendo. Luis quiere que sea su sucesora, pero lo haré dentro de 10 años, no ahora”.

Sobre la obra social, fue clara: “Sí, recibo la prepaga. La pago, y todos pagamos una parte”. Después, disparó contra quienes cuestionan el sistema: “Es gente que se arrastró para entrar a APTRA y ahora escupe la mano de quienes los dejaron entrar”.

Cuando le mencionaron la filtración del patrimonio de Polino, volvió a apuntar contra Evelyn: “¿Evelyn hizo eso? Habla de Evelyn Von Brocke, qué bajo”.