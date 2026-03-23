Escándalo en el fútbol suizo: denuncian a Maxi López por «desaparecer» y dejar deudas en el FC Paradiso

El ambicioso proyecto de Maxi López en el fútbol europeo enfrenta su hora más crítica, pero no por resultados deportivos, sino por una grave denuncia de gestión. Ezequiel Schelotto, referente del FC Paradiso de Suiza y antiguo aliado de López, rompió el silencio para revelar el caos financiero que habría quedado tras la salida del exdelantero de River Plate.

Según el testimonio de Schelotto, la partida de Maxi López se produjo «de un día para otro» y sin previo aviso, dejando a varios futbolistas en una situación de extrema vulnerabilidad económica, sin recursos para cubrir necesidades básicas como vivienda y alimentación.

«Puse plata de mi bolsillo«: el crudo relato de Schelotto en la denuncia contra Maxi López

En una entrevista exclusiva con el portal Bolavip, el exlateral del Inter y Racing Club detalló la magnitud de la crisis en el club helvético. Schelotto, quien forjó una amistad con López hace 15 años cuando ambos coincidieron en el Catania de Italia, no ocultó su decepción por la forma en que el empresario abandonó el barco. «Fue muy triste que él se haya ido… tomó la decisión de irse sin decirle nada a nadie«, sentenció el futbolista.

Ante el vacío de poder y la falta de respaldo económico para los jugadores que habían llegado al club bajo la promesa del proyecto de López, Schelotto asumió un rol inédito: financió personalmente la estadía del plantel. «Yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. No tengo vergüenza de decirlo«, confesó, subrayando que su prioridad fue ayudar a los compañeros que habían quedado «en la nada«.

Del campo de juego a la vicepresidencia: el nuevo esquema del FC Paradiso tras la denuncia contra Maxi López

Tras la salida de Maxi López y la devolución de sus acciones al club, la institución debió reorganizarse de urgencia para evitar el colapso. En un movimiento poco habitual en el fútbol profesional, la dirigencia le propuso a Ezequiel Schelotto convertirse en accionista y asumir el cargo de vicepresidente, funciones que desempeñará mientras continúa siendo el capitán del equipo dentro de la cancha.

El objetivo primordial del club ahora es lograr la permanencia en la actual categoría y sanear las cuentas para buscar nuevos inversores. El sueño del ascenso a la Serie B suiza sigue vigente, pero ahora bajo una estructura que intenta recuperar la confianza tras el paso de la gestión anterior.

Maxi López y sus antecedentes como gestor deportivo

Esta no es la primera vez que la faceta empresarial de Maxi López genera titulares. Cabe recordar que el exjugador fue uno de los nombres fuertes detrás de la compra del Birmingham City en Inglaterra, proyecto del cual también terminó alejándose. La denuncia en el FC Paradiso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los exfutbolistas que asumen roles de liderazgo en clubes europeos sin una estructura de respaldo sólida.

Hasta el momento, el entorno de Maxi López no ha emitido un descargo oficial ante las declaraciones de Schelotto. Mientras tanto, en la frontera entre Italia y Suiza, el FC Paradiso intenta dar vuelta la página de un capítulo que comenzó con promesas de «Generación Dorada» y terminó en una disputa por deudas e incumplimientos.