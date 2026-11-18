Camila Galante reaccionó en medio de los rumores que vinculan a su marido, Leandro Paredes, con la China Suárez. Después de que circularan versiones sobre un supuesto encuentro entre el futbolista de Boca y la actriz, la empresaria compartió una serie de fotografías familiares que llamaron la atención de sus seguidores.

Según informó Primicias Ya (A24), Galante publicó en Instagram distintas imágenes del cumpleaños de Giovanni, uno de los hijos que tiene con Paredes. En varias de las postales apareció junto al mediocampista, en medio de las especulaciones sobre una presunta crisis matrimonial.

El gesto de Camila Galante tras los rumores sobre Leandro Paredes y la China Suárez

La esposa del campeón del mundo eligió mostrar un momento familiar y compartió fotografías del festejo de cumpleaños de su hijo, que tuvo una ambientación inspirada en Boca Juniors y la Selección Argentina.

En algunas imágenes se pudo ver a Camila Galante junto a Leandro Paredes, una publicación que no pasó inadvertida debido a las versiones que circulaban sobre el futbolista.

Aunque inicialmente no hizo referencia a la polémica, horas después decidió aclarar la situación.

Consultada por la periodista Estefi Berardi, Galante negó categóricamente los rumores sobre su esposo.

“Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme”, respondió en un mensaje que fue difundido en Bendita TV.

Además, defendió el perfil reservado del jugador: “Leandro es súper perfil bajo, no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”.

Finalmente, pidió que se aclarara la situación para terminar con las especulaciones.

Qué dijeron sobre el supuesto vínculo entre Leandro Paredes y la China Suárez

La polémica comenzó después de que Analía Franchín mencionara en A la Barbarossa un supuesto encuentro entre la China Suárez y un futbolista argentino en París, durante la época en que Mauro Icardi jugaba en el Paris Saint-Germain.

Posteriormente, Ángel de Brito retomó la versión en su programa de streaming Ángel Responde, por Bondi Live, y señaló a Leandro Paredes como el supuesto protagonista de aquella historia.

Sin embargo, el encuentro nunca fue confirmado y tanto la actriz como Camila Galante rechazaron las versiones.

La China Suárez también rompió el silencio y negó los rumores

En medio de la repercusión, la China Suárez utilizó sus historias de Instagram para desmentir la información y cuestionar a quienes difundieron los rumores.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió.

La actriz también lanzó fuertes críticas contra parte del periodismo argentino y aseguró que intentaban perjudicar su imagen.

Mientras tanto, Camila Galante dejó en claro que la información sobre su marido es falsa, y las imágenes familiares que compartió mostraron a la pareja reunida durante el cumpleaños de su hijo.

Por el momento, no existe ninguna confirmación del supuesto vínculo entre Leandro Paredes y la China Suárez.