Moria Casán intimidó a Cinthia Fernández y le preguntó por los rumores de embarazo

Moria Casán sorprendió a Cinthia Fernández en vivo al hacerle una pregunta directa sobre los rumores de embarazo con su pareja, Roberto Castillo, y terminó exponiendo lo que definió como un recurso habitual para esquivar ese tipo de versiones.

Moria Casán fue al hueso y descolocó a Cinthia Fernández con una pregunta sin filtro

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el momento se dio en La mañana con Moria, cuando La One fue al hueso sin rodeos: “Cinthia, ¿estás embarazada?”, lanzó al aire.

La panelista evitó responder y se refugió en la dinámica del programa. Con la rutina impresa en la mano, aclaró: “Discúlpenme, pero me voy a acotar a la rutina que me dieron. Hoy no me toca ese tema”.

Mientras el panel insistía, Moria intervino con una observación que avivó aún más las especulaciones:

“Ella viene con ropa especial. Es coqueta, está a la moda, pero viene con ropa suelta para que no se le vea un gramo de grasa, para que le preguntemos”.

Lejos de incomodarse, Fernández intentó bajarle el tono al asunto y respondió con naturalidad:

“El oversize es cómodo en verano”.

El intercambio subió un escalón más cuando María Fernanda Callejón se sumó con ironía:

“¿Dónde quedó el hilo dental, Fernández?”.

Sin perder el humor, Cinthia retrucó entre risas: “Eso lo dejo para Castillo”.

Aunque la panelista evitó confirmar o desmentir los rumores, el cruce dejó en claro que el tema está instalado y genera expectativa. Por ahora, Cinthia Fernández mantiene el misterio y apuesta al silencio, mientras las versiones siguen circulando.

NA