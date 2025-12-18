Estado de salud de Christian Petersen: Requiere atención médica especializada y continua

La salud del chef Christian Petersen continúa generando preocupación. El cocinero permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una descompensación durante una excursión en el Sur del país.

Christian Petersen se descompensó mientras participaba de una excursión de ascenso al volcán Lanín, en el Parque Nacional Lanín. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el episodio ocurrió la semana pasada y el chef permanece internado desde el viernes, con pronóstico reservado.

El chef debió ser derivado desde Junín de los Andes al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Allí permanece en estado reservado dentro de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Christian Petersen en estado reservado: la definición de un fallo sistémico en cadena

La falla multiorgánica, también conocida como Síndrome de Disfunción Multiorgánica (MODS, por sus siglas en inglés), no es una enfermedad en sí misma, sino un estado clínico grave. Se produce cuando dos o más sistemas de órganos del cuerpo humano dejan de funcionar adecuadamente al mismo tiempo, perdiendo la capacidad de mantener la homeostasis (el equilibrio interno).

En cuadros como el de Petersen, que se originó tras una descompensación en un entorno de alta exigencia física y climática como el volcán Lanín, el cuerpo activa una respuesta inflamatoria generalizada que puede afectar:

El sistema cardiovascular : el corazón pierde eficiencia para bombear sangre.

: el corazón pierde eficiencia para bombear sangre. El sistema respiratorio : requiere asistencia mecánica para oxigenar los tejidos.

: requiere asistencia mecánica para oxigenar los tejidos. La función renal y hepática: los filtros naturales del cuerpo comienzan a fallar en la eliminación de toxinas.

Personal del Ministerio de Salud de Neuquén ha sido enfático al calificar el estado de Christian Petersen como «reservado». En medicina intensiva, esto significa que el pronóstico puede cambiar de un momento a otro y que el paciente depende estrictamente de la tecnología médica para sobrevivir.

Para tratar una falla multiorgánica, personal médico observa:

Asistencia respiratoria mecánica : para suplir la falla de los pulmones.

: para suplir la falla de los pulmones. Drogas vasoactivas : medicamentos de alta precisión para estabilizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca ante la inestabilidad hemodinámica.

: medicamentos de alta precisión para estabilizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca ante la inestabilidad hemodinámica. Soporte metabólico: alimentación y medicación endovenosa para intentar revertir el daño en los órganos afectados.

Christian Petersen en estado reservado: la importancia de las fuentes oficiales

Ante la gravedad del diagnóstico, el Ministerio de Salud de Neuquén ha advertido sobre la necesidad de evitar rumores. La falla multiorgánica es un proceso dinámico; por lo tanto, cualquier información que no provenga directamente del Hospital Ramón Carrillo o de los canales institucionales del Ministerio de Salud de Neuquén carece de validez científica en este momento.

La comunidad médica coincide en que las próximas 48 a 72 horas serán determinantes para observar la respuesta del organismo del chef ante el tratamiento intensivo que recibe en la cordillera.